Збірна України нарешті святкувала першу перемогу у Турнірі розвитку УЄФА у Фінляндії

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Фото ФФУ

Молоді українки виграли по пенальті в Угорщини

У суботу, 19 травня, дівоча збірна України до 16-ти років провела останній матч на Турнірі розвитку у Фінляндії, перемігши однолітків з Угорщини.

Підопічні Валерія Паламарчука активно почали поєдинок, але на перших хвилинах було багато боротьби за центр поля, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Угорки знайшли свій момент на шостій хвилині – українок врятувала поперечина. Гольовий шанс надав суперницям упевненості, і Угорщина притиснула Україну до воріт, створивши кілька непоганих нагод, але голкіпер Олександра Темник діяла надійно.

Ігрова перевага суперниць втілилася у гол на 33-й хвилині. Підопічні ж Валерія Паламарчука перший момент створили за три хвилини – Аліна Годунко пробила вище воріт. А вже наступний удар українок став результативним: м'яч на свій рахунок записала Ірина Кушнір – 1:1.

У другому таймі «синьо-жовті» дещо вирівняли гру, утім, жодній із команд більше забити не вдалося, тож переможця довелося визначати у серії післяматчевих пенальті.

Українки жодного разу не схибили, а Олександрі Темник вдалося парирувати один удар. Перемога збірної України WU-16 – 5:4.

Турнір розвитку УЄФА з футболу

Дівочі збірні WU-16

Угорщина – Україна – 1:1 (по пенальті 4:5)

Голи: (33) — Кушнір (36).

Україна (WU-16). Стартовий склад: Темник, Кушнір, Стрельцова, Мельник, Смеречинська, Котик, Зубач, Бордюг, Годунко, Кревська, Кривицька.