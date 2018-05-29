Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи з художньої гімнастики (відео)

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Українські гімнастки. Фото ФГУ

Цього року українки виступлять на змаганнях в Іспанії

1- 3 червня в іспанській Гвадалахарі пройде чемпіонат Європи 2018 року з художньої гімнастики.

Тренерський склад збірної України вирішив, хто представить країну на змаганнях, інформує офіційний сайт Федерації гімнастики України.

На турнір їдуть лідер збірної Влада Нікольченко, Єва Мелещук, лідери юніорської збірної Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко, а також збірна команда у групових вправах у складі Анастасії Возняк, Валерії Ханіної, Діани Міжеріцької, Дар'ї Кобець, Аліни Бихно та Тетяни Довженко (Валерія Юзьвяк – запасна).

На чемпіонаті Європи пройде командна першість за сумою двох видів групових вправ і шість кращих оцінок юніорок (з восьми).

У груповичок і юніорок також пройдуть фінали в окремих видах (у фіналах – одна юніорка від країни).

У сеньорок в особистих змаганнях пройде лише багатоборство.

На минулому чемпіонаті Європи українські грації завоювали максимальні дві квоти на цей рік у цьому виді.

До Вашої уваги відео з контрольних тренувань грацій, які через кілька днів вилетять до Іспанії:

Нагадаємо, українки зупинились за крок від п'єдесталу на турнірі в Іспанії.