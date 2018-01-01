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    Збірна України назвала склад на Кубок Європи-2018 з легкоатлетичних метань

    Змагання прийматиме португальське місто Лейрія
    Виконком ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка 10-11 березня у Лейрії (Португалія) візьме участь у Кубку Європи з легкоатлетичних метань. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. Чоловіки: ядро - Самолюк Віктор;диск - Нестеренко Микита;молот - Піскунов Гліб;спис - Калюш Микола. Жінки: ядро - Голодна Ольга;диск -
    • Сьогодні, 16:44
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    Змагання прийматиме португальське місто Лейрія

    Виконком ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка 10-11 березня у Лейрії (Португалія) візьме участь у Кубку Європи з легкоатлетичних метань.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    Чоловіки:

    ядро - Самолюк Віктор;
    диск - Нестеренко Микита;
    молот - Піскунов Гліб;
    спис - Калюш Микола.

    Жінки:

    ядро - Голодна Ольга;
    диск - Клочко Вікторія;
    молот - Шамотіна Альона;
    спис - Гацько-Федусова Ганна.

    Чоловіки U23:

    ядро - Кокошко Роман;
    диск - Поваляшко Іван;
    молот - Мисливчук Володимир;
    спис - Козубський Олександр.

    Жінки U23:

    ядро - Кравченко Тетяна;
    диск - Чередниченко Карина;
    молот - Сахно Вікторія;
    спис - Шух Аліна.

    Фідель Тимченко – керівник делегації. Головний тренер – Максим Островський. Старший тренер – Ярослав Чмир, тренери – Віктор Олійник, Анатолій Самолюк, Микола Гурневич.

    Запасний склад:

    спис - Бєлова Василина, Крутієнко Матвій, Палій Павло;
    молот - Климець Ірина.

    легкоатлетичні змагання Збірна України легка атлетика Португалія
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