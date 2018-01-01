Збірна України назвала склад на Кубок Європи-2018 з легкоатлетичних метань
- Сьогодні, 16:44
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Змагання прийматиме португальське місто Лейрія
Виконком ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка 10-11 березня у Лейрії (Португалія) візьме участь у Кубку Європи з легкоатлетичних метань.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.
Чоловіки:
ядро - Самолюк Віктор;
диск - Нестеренко Микита;
молот - Піскунов Гліб;
спис - Калюш Микола.
Жінки:
ядро - Голодна Ольга;
диск - Клочко Вікторія;
молот - Шамотіна Альона;
спис - Гацько-Федусова Ганна.
Чоловіки U23:
ядро - Кокошко Роман;
диск - Поваляшко Іван;
молот - Мисливчук Володимир;
спис - Козубський Олександр.
Жінки U23:
ядро - Кравченко Тетяна;
диск - Чередниченко Карина;
молот - Сахно Вікторія;
спис - Шух Аліна.
Фідель Тимченко – керівник делегації. Головний тренер – Максим Островський. Старший тренер – Ярослав Чмир, тренери – Віктор Олійник, Анатолій Самолюк, Микола Гурневич.
Запасний склад:
спис - Бєлова Василина, Крутієнко Матвій, Палій Павло;
молот - Климець Ірина.