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    Збірна України програла в півфінальній зустрічі зимового Кубка Європи U-16

    В матчі за третє місце українки зустрінуться з ровесницями з Франції
    17 лютого в півфіналі Tennis Europe Winter Cups by HEAD, який проходить в Казані, наші тенісистки поступилися представницям Білорусі. У першому матчі дня Дарина Снігур упевнено впоралася з Христиною Дмитрук, обігравши білоруську з рахунком 6:1, 6:4. На жаль, Аліна Цюрпалевич не змогла принести збірній друге очко, програвши Вікторії Канапацькій:
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    Збірна України з тенісу U-16. Фото: btu.org.ua
    Збірна України з тенісу U-16. Фото: btu.org.ua

    В матчі за третє місце українки зустрінуться з ровесницями з Франції

    17 лютого в півфіналі Tennis Europe Winter Cups by HEAD, який проходить в Казані, наші тенісистки поступилися представницям Білорусі.

    У першому матчі дня Дарина Снігур упевнено впоралася з Христиною Дмитрук, обігравши білоруську з рахунком 6:1, 6:4. На жаль, Аліна Цюрпалевич не змогла принести збірній друге очко, програвши Вікторії Канапацькій: 4:6, 3:6.

    У парному матчі грали Цюрпалевич і Любов Костенко, які після одного виграного гейму в стартовому сеті у Дмитрук та Канапацької, доставили суперницям проблеми в другій партії, але не змогли захистити подачу в кінцівці і перевести гру на тай-брейк: 1:6, 5:7.

    У неділю, 18 лютого, в матчі за третє місце українки зустрінуться з ровесницями з Франції, які в своєму півфіналі програли господаркам турніру - збірної Росії.

    Джерело: btu.org.ua

    Кубок Європи
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