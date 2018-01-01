Збірна України програла в півфінальній зустрічі зимового Кубка Європи U-16

В матчі за третє місце українки зустрінуться з ровесницями з Франції

17 лютого в півфіналі Tennis Europe Winter Cups by HEAD, який проходить в Казані, наші тенісистки поступилися представницям Білорусі. У першому матчі дня Дарина Снігур упевнено впоралася з Христиною Дмитрук, обігравши білоруську з рахунком 6:1, 6:4. На жаль, Аліна Цюрпалевич не змогла принести збірній друге очко, програвши Вікторії Канапацькій:



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Збірна України з тенісу U-16. Фото: btu.org.ua

В матчі за третє місце українки зустрінуться з ровесницями з Франції

17 лютого в півфіналі Tennis Europe Winter Cups by HEAD, який проходить в Казані, наші тенісистки поступилися представницям Білорусі.

У першому матчі дня Дарина Снігур упевнено впоралася з Христиною Дмитрук, обігравши білоруську з рахунком 6:1, 6:4. На жаль, Аліна Цюрпалевич не змогла принести збірній друге очко, програвши Вікторії Канапацькій: 4:6, 3:6.

У парному матчі грали Цюрпалевич і Любов Костенко, які після одного виграного гейму в стартовому сеті у Дмитрук та Канапацької, доставили суперницям проблеми в другій партії, але не змогли захистити подачу в кінцівці і перевести гру на тай-брейк: 1:6, 5:7.

У неділю, 18 лютого, в матчі за третє місце українки зустрінуться з ровесницями з Франції, які в своєму півфіналі програли господаркам турніру - збірної Росії.

Джерело: btu.org.ua