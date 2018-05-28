Збірна України розпочала тренування під керівництвом Андрія Шевченка

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Андрій Шевченко повернувся у табір національної збірної. Фото: ФФУ

Андрій Шевченко подолав дистанцію у 500 кілометрів автомобілем, щоб повернутися у розташування збірної

«Хто рано встає, тому Бог дає» — українська народна мудрість, про яку добре знають у таборі національної команди з футболу, причому не лише українці.

Регулярно снідаючи о 9.00 та приступаючи до першого заняття об 11.00, тренери та гравці діють системно і злагоджено. Як і у попередні дні, ранкове тренування мало на меті відпрацювання тактичних схем, над чим ретельно працюють помічники головного тренера Андрія Шевченка.

Сам же керманич, після двох днів, насичених різноманітними подіями та відповідальними функціями на посаді амбасадора Ліги чемпіонів УЄФА, нарешті отримав можливість повернутися до розташування своєї команди. Про це повідомляє Федерація футболу України.

Щоправда, вилетіти зі столиці ранковим рейсом не вдалося, оскільки всі авіаквитки на напрямок Київ — Харків було викуплено задовго до фіналу. Відтак Андрій Шевченко подолав дистанцію у 500 кілометрів автомобілем. Наставник синьо-жовтих одразу ж після прибуття провів вечірнє тренування команди на стадіоні «Металіст».

Перед початком роботи Шевченко зібрав усіх гравців у колі посеред поля і поділився враженнями від величного футбольного дійства, побажавши кожному гравцеві зіграти у своїй кар’єрі матч такого ґатунку. Після цього збірники провели розминку під керівництвом тренера з фізичної підготовки Івана Баштового та приступили до основних занять.

Ігрові серії за участю Андрія Шевченка та інших членів тренерського штабу були насиченими і вимагали виконання ігрових завдань, поставлених перед футболістами. Відчувалося, що після настанов головного тренера гравці, не відкладаючи справу на потім, прагнули вже на сьогоднішньому тренуванні здійснити черговий впевнений крок назустріч мрії всієї кар’єри.

Зараз у розташування команди працюють 22 футболісти. Не вистачає лише Руслана Маліновського, який взяв участь у вирішальному матчі плей-офф за право зіграти у Лізі Європи.