Збірна України U-15 зіграла внічию з однолітками з Чехії
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Другий контрольний поєдинок зі збірною Чехії відбудеться 24 травня
Юнацька збірна України (футболісти не старші 2003 року народження) провела перший із двох запланованих товариських матчів.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
22-го травня юнацька збірна України U-15 під керівництвом Сергія Попова на виїзді зіграла спаринг із чеськими однолітками.
Рахунок на 2-й хвилині відкрив півзахисник «Шахтаря» Дмитро Шостак.
Господарі відігралися вже в компенсований час - 1:1.
Товариський матч
Чехія (U-15) — Україна (U-15) 1:1 (0:1)
Україна (U-15): Фастов, Мампасі, Боль (Савчук, 73), Майстренко, Маленков (Мазур, 58), Очеретько, Хрипчук (Сапуга, 41), Волошин (Шевченко, 58), Кілик (Хлань, 34), Шостак (Кравченко, 58), Попов.
Гол збірної України: Шостак (2).
Другий контрольний поєдинок зі збірною Чехії відбудеться 24 травня.