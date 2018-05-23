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    Збірна України U-15 зіграла внічию з однолітками з Чехії

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    Сергій Попов. Фото: ФФУ - Збірна України U-15 зіграла внічию з однолітками з Чехії
    Сергій Попов. Фото: ФФУ

    Другий контрольний поєдинок зі збірною Чехії відбудеться 24 травня

    Юнацька збірна України (футболісти не старші 2003 року народження) провела перший із двох запланованих товариських матчів.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    22-го травня юнацька збірна України U-15 під керівництвом Сергія Попова на виїзді зіграла спаринг із чеськими однолітками.

    Рахунок на 2-й хвилині відкрив півзахисник «Шахтаря» Дмитро Шостак.

    Господарі відігралися вже в компенсований час - 1:1.

    Товариський матч

    Чехія (U-15) — Україна (U-15) 1:1 (0:1)

    Україна (U-15): Фастов, Мампасі, Боль (Савчук, 73), Майстренко, Маленков (Мазур, 58), Очеретько, Хрипчук (Сапуга, 41), Волошин (Шевченко, 58), Кілик (Хлань, 34), Шостак (Кравченко, 58), Попов.

    Гол збірної України: Шостак (2).

    Другий контрольний поєдинок зі збірною Чехії відбудеться 24 травня.

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