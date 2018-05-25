Збірна України (U-16) виграла міжнародний футбольний турнір у Сербії

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Фото ФФУ

У фінальному поєдинку змагань підопічні Володимира Єзерського виявилися сильнішими за господарів

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2002 року народження) перемогла на міжнародному турнірі Миляна Милянича, що проходив у Сербії.

Саме у господарів команда Володимира Єзерського виграла у вирішальному матчі, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Рахунок на 70-й хвилині відкрили серби. Однак за дві хвилини півзахисник «Дніпра» Валентин Рубчинський відновив рівновагу.

Усе вирішувалося у серії післяматчевих пенальті, в якій «синьо-жовті» перемогли – 5:3.

Найкращим гравцем турніру було визнано нападника «Динамо» Владислава Ваната.

Міжнародний турнір Миляна Милянича з футболу

Фінал

Україна (U-16) – Сербія (U-16) – 1:1 (по пен. 5:3)

Україна (U-16): Нещерет, Вівчаренко, Емере (Кузик, 68), Скорко (Егбуджуо, 50), Забарний, Судаков, Кобилянський (Глушач, 50), Рязанцев (Близниченко, 50), Гончарук (Ванат, 50), Соловйов (Кулаковський, 68), Ісадченко (Рубчинський, 50).

Турнір у Сербії був одним з етапів підготовки збірної України до офіційних матчів.

На шляху до континентальної першості, фінальна частина якої пройде в Ірландії, українській команді доведеться спочатку зійтися у кваліфікаційних протистояннях з однолітками із Боснії і Герцеговини, Ісландії та Гібралтару.

Матчі цієї стадії змагань відбудуться восени поточного року – у жовтні у Боснії та Герцеговині.

До еліт-раунду Євро-2019 потраплять по дві кращі збірні з кожної із 13-ти груп, а також чотири колективи, що посядуть треті місця та матимуть найкращі турнірні показники у зустрічах із топ-парами.