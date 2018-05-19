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    Збірна України (U-16) з футболу візьме участь у турнірі у Сербії

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    Володимир Єзерський. Фото ФФУ
    Володимир Єзерський. Фото ФФУ

    У півфіналі українці протистоятимуть одноліткам з Чорногорії

    Юнацька збірна України (футболісти не старші 2002 року народження) візьме участь у міжнародному турнірі.

    У суботу, 19 травня, розпочнеться збір юнацької збірної України U-16, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Під час нього «синьо-жовті» візьмуть участь у турнірі пам’яті Миляна Милянича, який пройде в Сербії.

    На цей етап підготовки викликані 20 футболістів:

    воротарі: Руслан Нещерет («Динамо» Київ), Микита Турбаєвський («Шахтар» Донецьк);

    захисники: Костянтин Вівчаренко, Ігор Гук, Данило Скорко, Ілля Забарний, Денис Кузик (усі – «Динамо»), Даніель Егбуджуо, Антоній Емере (обидва – «Шахтар»);

    півзахисники: Володимир Бражко, Микита Ісадченко, Артем Кулаковський, Євген Рязанцев (усі – «Динамо»), Георгій Судаков, Владислав Кобилянський (обидва – «Шахтар»), Валентин Рубчинський, Максим Соловйов (обидва – «Дніпро»);

    нападники: Владислав Ванат, Віктор Близниченко (обидва – «Динамо»), Данило Гончарук («Шахтар»).

    22 травня підопічні Володимира Єзерського у півфіналі змагань зіграють із Чорногорією.

    Другу пару півфіналістів склали команди Сербії та Болгарії.

    24-го числа відбудуться матч за третє місце та фінал.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Сербія
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