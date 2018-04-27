Збірна України U-16 з перемоги стартувала на турнірі розвитку УЄФА

Підопічні Єзерського перемогли команду Фінляндії

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2002 року народження) стартувала на турнірі розвитку УЄФА, що проходить у Фінляндії. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України. У поєдинку з господарями змагань «синьо-жовті» основний час завершили внічию — 0:0, а в серії пенальті виграли з рахунком 3:1. Зазначимо, що