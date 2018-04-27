Збірна України U-16 з перемоги стартувала на турнірі розвитку УЄФА
- 27 Квiтня, 14:54
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Підопічні Єзерського перемогли команду Фінляндії
Юнацька збірна України (футболісти не старші 2002 року народження) стартувала на турнірі розвитку УЄФА, що проходить у Фінляндії.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
У поєдинку з господарями змагань «синьо-жовті» основний час завершили внічию — 0:0, а в серії пенальті виграли з рахунком 3:1.
Зазначимо, що героєм футбольної лотереї став голкіпер українців Руслан Нещерет, який відбив три удари.
Турнір розвитку УЄФА
Фінляндія - Україна 0:0 (1:3 по пен)
Україна (U-16): Нещерет, Егбуджуо (Кузик, 59), Емере (Скорко, 59), Забарний (Гук, 41), Вівчаренко, Кулаковський (Соловйов, 59), Рязанцев (Судаков, 41), Ісадченко (Ванат, 41), Бражко (Кобилянський, 41), Рубчинський (Гончарук, 59), Раделецький.
Свій наступний матч на турнірі збірна України зіграє 28 квітня з Угорщиною, а завершить змагання 30-го числа поєдинком із Кіпром.