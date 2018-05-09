Збірна України U-18 програла другий матч на турнірі в Словаччині

Відкривши рахунок на 14-й хвилині «синьо-жовті» не змогли втримати перевагу

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2000 року народження) мінімально поступилася одноліткам зі США. Про це повідомляє Федерація футболу України. У другому поєдинку турніру «Кубок Словаччини» серед юнацьких збірних підопічні Сергія Попова програли американцям — 1:2. Відкривши рахунок на 14-й хвилині (влучним ударом