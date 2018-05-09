Збірна України U-18 програла другий матч на турнірі в Словаччині
- Сьогодні, 15:15
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Розсилка
Відкривши рахунок на 14-й хвилині «синьо-жовті» не змогли втримати перевагу
Юнацька збірна України (футболісти не старші 2000 року народження) мінімально поступилася одноліткам зі США.
Про це повідомляє Федерація футболу України.
У другому поєдинку турніру «Кубок Словаччини» серед юнацьких збірних підопічні Сергія Попова програли американцям — 1:2.
Відкривши рахунок на 14-й хвилині (влучним ударом відзначився півзахисник «Карпат» Ростислав Лях), «синьо-жовті» не змогли втримати перевагу. На 33-й хвилині збірна США відновила паритет, а після перерви (66-а хвилина) суперник забив ще раз.
В останньому матчі групового раунду 10 травня команда Сергія Попова зустрінеться зі збірною Казахстану.
Кубок Словаччини
Україна - США - 1:2
Україна (U-18): Артим, Муравський, Гейко (Агапов, 25), Сирота (Тягло, 51), Азізов (Слива, 41), Горін, Лях (Алефіренко, 63), Харжевський (Панчишин, 73), Хімчак (Сікан, 36), Холод, Ісаєнко
Гол збірної України: Лях (14)