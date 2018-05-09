  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Збірна України U-18 програла другий матч на турнірі в Словаччині

    Відкривши рахунок на 14-й хвилині «синьо-жовті» не змогли втримати перевагу
    Юнацька збірна України (футболісти не старші 2000 року народження) мінімально поступилася одноліткам зі США. Про це повідомляє Федерація футболу України. У другому поєдинку турніру «Кубок Словаччини» серед юнацьких збірних підопічні Сергія Попова програли американцям — 1:2. Відкривши рахунок на 14-й хвилині (влучним ударом
    • Сьогодні, 15:15
    • Розсилка
    Сергій Попов. Фото: ФФУ
    Сергій Попов. Фото: ФФУ

    Відкривши рахунок на 14-й хвилині «синьо-жовті» не змогли втримати перевагу

    Юнацька збірна України (футболісти не старші 2000 року народження) мінімально поступилася одноліткам зі США.

    Про це повідомляє Федерація футболу України.

    У другому поєдинку турніру «Кубок Словаччини» серед юнацьких збірних підопічні Сергія Попова програли американцям — 1:2.

    Відкривши рахунок на 14-й хвилині (влучним ударом відзначився півзахисник «Карпат» Ростислав Лях), «синьо-жовті» не змогли втримати перевагу. На 33-й хвилині збірна США відновила паритет, а після перерви (66-а хвилина) суперник забив ще раз.

    В останньому матчі групового раунду 10 травня команда Сергія Попова зустрінеться зі збірною Казахстану.

    Кубок Словаччини

    Україна - США - 1:2

    Україна (U-18): Артим, Муравський, Гейко (Агапов, 25), Сирота (Тягло, 51), Азізов (Слива, 41), Горін, Лях (Алефіренко, 63), Харжевський (Панчишин, 73), Хімчак (Сікан, 36), Холод, Ісаєнко

    Гол збірної України: Лях (14)

    НОВИНИ ФУТБОЛУ США Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ