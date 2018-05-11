Збірна України (U-19) назвала склад на відбірні матчі до чемпіонату Європи

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Українські ватерполісти гратимуть в одній групі з Грецією, Литвою та Великобританією

Названо склад національної збірної команди України (U19), яка змагатиметься у відбірних іграх до чемпіонату Європи LEN U-19.

Кваліфікаційний турнір відбудеться з 11 по 13 травня в Манчестері (Великобританія)

Склад збірної України (U-19) виглядає наступним чином:

Нестор Бабський

Максим Осика

Олександр Бакшеньов

Єгор Івахно

Євген Шмигель

Владимир Криволапов

Микита Бажинов

Денис Гусаков

Костянтин Алєксєєв

Ілля Наволоков

Ігор Кечеджи

Влад Без’язичний

Антон Погосян

Тренери - Сергій Колточіхін а Сергій Столяров

Як зазначає waterpolo.org.ua, несподівано у молодіжну збірну не потрапив гравець національної збірної країни Орест Джура («Динамо» Львів).

Нагадаємо, українці гратимуть в одній групі з Грецією, Литвою та Великобританією.