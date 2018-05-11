Збірна України (U-19) назвала склад на відбірні матчі до чемпіонату Європи
- Сьогодні, 08:49
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Українські ватерполісти гратимуть в одній групі з Грецією, Литвою та Великобританією
Названо склад національної збірної команди України (U19), яка змагатиметься у відбірних іграх до чемпіонату Європи LEN U-19.
Кваліфікаційний турнір відбудеться з 11 по 13 травня в Манчестері (Великобританія)
Склад збірної України (U-19) виглядає наступним чином:
Нестор Бабський
Максим Осика
Олександр Бакшеньов
Єгор Івахно
Євген Шмигель
Владимир Криволапов
Микита Бажинов
Денис Гусаков
Костянтин Алєксєєв
Ілля Наволоков
Ігор Кечеджи
Влад Без’язичний
Антон Погосян
Тренери - Сергій Колточіхін а Сергій Столяров
Як зазначає waterpolo.org.ua, несподівано у молодіжну збірну не потрапив гравець національної збірної країни Орест Джура («Динамо» Львів).
Нагадаємо, українці гратимуть в одній групі з Грецією, Литвою та Великобританією.