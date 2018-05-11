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    Збірна України (U-19) назвала склад на відбірні матчі до чемпіонату Європи

    • Сьогодні, 08:49
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    Українські ватерполісти гратимуть в одній групі з Грецією, Литвою та Великобританією

    Названо склад національної збірної команди України (U19), яка змагатиметься у відбірних іграх до чемпіонату Європи LEN U-19.

    Кваліфікаційний турнір відбудеться з 11 по 13 травня в Манчестері (Великобританія)

    Склад збірної України (U-19) виглядає наступним чином:

    Нестор Бабський
    Максим Осика
    Олександр Бакшеньов
    Єгор Івахно
    Євген Шмигель
    Владимир Криволапов
    Микита Бажинов
    Денис Гусаков
    Костянтин Алєксєєв
    Ілля Наволоков
    Ігор Кечеджи
    Влад Без’язичний
    Антон Погосян

    Тренери - Сергій Колточіхін а Сергій Столяров

    Як зазначає waterpolo.org.ua, несподівано у молодіжну збірну не потрапив гравець національної збірної країни Орест Джура («Динамо» Львів). 

    Нагадаємо, українці гратимуть в одній групі з Грецією, Литвою та Великобританією.

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