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    Збірна України (U-19) отримала суперників у кваліфікації на першість Європи з водного поло

    Українцям протистоятимуть греки, литовці та британці
    У п’ятницю, 26 січня, у штаб-квартирі LEN відбулося жеребкування до кваліфікаційних ігор чемпіонату Європи серед чоловічих команд у віковій категорії U-19. Про це повідомляє інтернет-видання waterpolo.org.ua. Збірна України потрапила у групу С, де змагатиметься з командами Греції, Литви та Великобританії. У групі С ігри відбудуться в
    • Сьогодні, 09:57
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    Українцям протистоятимуть греки, литовці та британці

    У п’ятницю, 26 січня, у штаб-квартирі LEN відбулося жеребкування до кваліфікаційних ігор чемпіонату Європи серед чоловічих команд у віковій категорії U-19.

    Про це повідомляє інтернет-видання waterpolo.org.ua.

    Збірна України потрапила у групу С, де змагатиметься з командами Греції, Литви та Великобританії.

    У групі С ігри відбудуться в Англії у травні цього року.

    За результатами відбірних ігор перші дві команди з кожної групи отримають путівки до фінальної частини чемпіонату Європи, який відбудеться з 25 серпня по 3 вересня 2018 року у столиці Білорусі – Мінську.

    Результати жеребкування:

    Група A: Грузія, Німеччина, Нідерланди, Болгарія*.

    Група B: Франція*, Словаччина, Туреччина, Молдова.

    Група C: Греція, Україна, Литва, Великобританія*.

    Група D: Румунія, Мальта, Швейцарія, Словенія*.

    чемпіонат Європи водні види спорту Збірна України жеребкування водне поло
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