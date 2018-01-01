Збірна України (U-19) отримала суперників у кваліфікації на першість Європи з водного поло
- Сьогодні, 09:57
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Українцям протистоятимуть греки, литовці та британці
У п’ятницю, 26 січня, у штаб-квартирі LEN відбулося жеребкування до кваліфікаційних ігор чемпіонату Європи серед чоловічих команд у віковій категорії U-19.
Про це повідомляє інтернет-видання waterpolo.org.ua.
Збірна України потрапила у групу С, де змагатиметься з командами Греції, Литви та Великобританії.
У групі С ігри відбудуться в Англії у травні цього року.
За результатами відбірних ігор перші дві команди з кожної групи отримають путівки до фінальної частини чемпіонату Європи, який відбудеться з 25 серпня по 3 вересня 2018 року у столиці Білорусі – Мінську.
Результати жеребкування:
Група A: Грузія, Німеччина, Нідерланди, Болгарія*.
Група B: Франція*, Словаччина, Туреччина, Молдова.
Група C: Греція, Україна, Литва, Великобританія*.
Група D: Румунія, Мальта, Швейцарія, Словенія*.