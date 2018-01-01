Збірна України (U-19) отримала суперників у кваліфікації на першість Європи з водного поло

Українцям протистоятимуть греки, литовці та британці

У п’ятницю, 26 січня, у штаб-квартирі LEN відбулося жеребкування до кваліфікаційних ігор чемпіонату Європи серед чоловічих команд у віковій категорії U-19. Про це повідомляє інтернет-видання waterpolo.org.ua. Збірна України потрапила у групу С, де змагатиметься з командами Греції, Литви та Великобританії. У групі С ігри відбудуться в