Збірна України (U-19) з футзалу у товариському матчі розгромила харківський клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Одегов. Фото взяте з сайту ФФУ

«Синьо-жовті» виграли з рахунком 5:0

У межах навчально-тренувального збору підопічні Віталія Одегова у спарингу розгромили харківську «Кобру».

Юнацька збірна України U-19 з футзалу провела товариський матч проти клубу «Кобра», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«Збірники» впевнено обіграли суперників, забивши п’ять м’ячів і не пропустивши жодного.

Хет-триком відзначився Данило Белан із «Продексіму-2», також забили Едуард Нагорний («Локомотив-Волна») та Денис Бланк («ІнБев/НПУ»).

Товариський матч з футзалу

Україна (U-19) – «Кобра» – 5:0 (3:0)

Голи: Нагорний (5), Белан (6,10,39), Бланк (34).

Україна (U-19): Гуйван, Гнатковський, Козлов – Бланк, Масевич, Белан, Овакімян, Завертаний, Нагорний, Негела, Сиплівець, Музиченко, Меденець, Сорокін.

З 13-го по 18-те травня «синьо-жовті» проводять у Харкові збір у межах підготовки до офіційних поєдинків.

У березні 2019 року відбудуться відбірні матчі чемпіонату Європи U-19. Його фінальна частина запланована на вересень 2019-го.

Деталі кваліфікації та схема відбору нині ще не визначені.