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    Збірна України (U-19) з футзалу у товариському матчі розгромила харківський клуб

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    Віталій Одегов. Фото взяте з сайту ФФУ
    Віталій Одегов. Фото взяте з сайту ФФУ

    «Синьо-жовті» виграли з рахунком 5:0

    У межах навчально-тренувального збору підопічні Віталія Одегова у спарингу розгромили харківську «Кобру».

    Юнацька збірна України U-19 з футзалу провела товариський матч проти клубу «Кобра», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    «Збірники» впевнено обіграли суперників, забивши п’ять м’ячів і не пропустивши жодного.

    Хет-триком відзначився Данило Белан із «Продексіму-2», також забили Едуард Нагорний («Локомотив-Волна») та Денис Бланк («ІнБев/НПУ»).

    Товариський матч з футзалу

    Україна (U-19) – «Кобра» – 5:0 (3:0)

    Голи: Нагорний (5), Белан (6,10,39), Бланк (34).

    Україна (U-19): Гуйван, Гнатковський, Козлов – Бланк, Масевич, Белан, Овакімян, Завертаний, Нагорний, Негела, Сиплівець, Музиченко, Меденець, Сорокін.

    З 13-го по 18-те травня «синьо-жовті» проводять у Харкові збір у межах підготовки до офіційних поєдинків.

    У березні 2019 року відбудуться відбірні матчі чемпіонату Європи U-19. Його фінальна частина запланована на вересень 2019-го.

    Деталі кваліфікації та схема відбору нині ще не визначені.

    Харків Збірна України футзал
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