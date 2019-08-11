Збірна України U-20 перемогою завершила чемпіонат Європи



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Збірна України U-20 ФБУ

Жіноча молодіжна збірна з баскетболу перемогла Ісландію в заключному поєдинку

Жіноча молодіжна збірна України U-20 з баскетболу перемогла команду Ісландії в заключному матчі чемпіонату Європи в дивізіоні В – 61:47.

Ісландія – Україна – 47:61 (11:14, 13:22, 12:15, 11:10)

Україна: Любінець (25), Дацько (10), Ляшко (6), Фастова (4), Завертайло (4), Волошина (4), Боярчук (3), Гвічіані (3), Десятник (2), Дубровська, Гутевич, Ковалевська.

Українки впродовж більшої частини ігрового часу поєдинку володіли ігрової перевагою. Після першої половини вони були попереду на 12 очок. По перерві тенденція збереглася.

Найрезультативнішою в нашій команді стала Вероніка Любінець – 25 очок.

Це третя перемога збірної України в трьох матчах класифікації за 9-12 місця. Відтак наша команда фінішувала дев’ятою на чемпіонаті Європи.