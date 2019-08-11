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    Збірна України U-20 перемогою завершила чемпіонат Європи

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    Збірна України U-20 - Збірна України U-20 перемогою завершила чемпіонат Європи
    Збірна України U-20
    ФБУ

    Жіноча молодіжна збірна з баскетболу перемогла Ісландію в заключному поєдинку

    Жіноча молодіжна збірна України U-20 з баскетболу перемогла команду Ісландії в заключному матчі чемпіонату Європи в дивізіоні В – 61:47.

    Ісландія – Україна – 47:61 (11:14, 13:22, 12:15, 11:10)

    Україна: Любінець (25), Дацько (10), Ляшко (6), Фастова (4), Завертайло (4), Волошина (4), Боярчук (3), Гвічіані (3), Десятник (2), Дубровська, Гутевич, Ковалевська. 

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    Українки впродовж більшої частини ігрового часу поєдинку володіли ігрової перевагою. Після першої половини вони були попереду на 12 очок. По перерві тенденція збереглася.

    Найрезультативнішою в нашій команді стала Вероніка Любінець – 25 очок.

    Це третя перемога збірної України в трьох матчах класифікації за 9-12 місця. Відтак наша команда фінішувала дев’ятою на чемпіонаті Європи.

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