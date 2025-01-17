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Збірна України U-20 виграла Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Збірна України U-20 виграла Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ
Збірна України U-20 обіграла Японію
фото: Федерація хокею України

Україна вперше за 14 років повернеться до дивізіону І молодіжного Чемпіонату світу з хокею

Юнацька збірна України з хокею стала чемпіоном світу в дивізіоні ІВ, здобувши перемогу в останньому матчі проти збірної Японії з рахунком 7:2. Про це повідомляє «Чемпіон».

Ключовим став другий період, коли українська команда завдала чотири результативних удари по воротах суперників. Шайби закинули Михайло Гапоненко, Марко Миронов, Данило Байда та Іларіон Купріянов. У першому періоді відзначилися Марко Миронов і Олексій Євтєхов, що дозволило українцям створити міцний фундамент для перемоги.

Завдяки цьому на Чемпіонаті світу в дивізіоні ІВ Україна здобула путівку до дивізіону І молодіжного чемпіонату світу з хокею, де не грала 14 років.

Раніше українські хокеїсти набрали максимум очок, здолавши по черзі збірні Естонії (8:1), Польщі (3:0), Італії (6:5) та Південної Кореї (5:2).

До слова, перша ракетка України Марта Костюк (WTA 18) завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії 2025 в одиночному розряді. У третьому раунді українка у трьох сетах поступилася Паулі Бадосі (Іспанія, WTA 12).

Як повідомлялося, збірна України з біатлону розпочала виступи на зимовій Універсіаді-2025. Змагання в італійському Турині відкрила чоловіча індивідуальна гонка. Богдан Борковський став чемпіоном індивідуальної гонки.

Теги: спорт Японія Збірна України українці Україна хокей Федерація хокею України

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