Оренда житла у Німеччині у 2025 році: що слід врахувати українцям

Орендарям та орендодавцям у Німеччині з 2025 року належить адаптуватися до нових правил

З нового року набувають чинності зміни, які торкнуться орендарів, орендодавців та власників житла у Німеччині. Тому українцям, які перебувають або планують переїзд до країни, потрібно бути особливо пильними. Про це пише Ausnews.

Орендарям, орендодавцям та власникам житла належить адаптуватися до нових правил, збільшення видатків та нових вимог. Особливу увагу буде приділено питанням вартості викидів CO₂, енергоефективного будівництва та податкових змін.

Які основні зміни чекають Німеччину

Реформа житлових виплат: Житлові виплати буде розширено, щоб охопити більше родин. Підвищені ліміти доходу та спрощені процедури подання заяв особливо допоможуть матерям або батькам-одинакам.

Вимоги до ізоляції труб: Закон про будівельну енергетику (GEG) зобов'язує з 2025 року покращити ізоляцію труб опалення та водопостачання. Власникам, які не виконають цієї вимоги, загрожують штрафи.

Тарифи на постачання електроенергії: Винагорода за сонячну електроенергію може знизитися. Натомість обговорюються одноразові субсидії. Власникам сонячних систем рекомендується зосередитися на споживанні електроенергії для зниження витрат.

Податок на CO₂: Податок на CO₂ продовжить зростати, що зробить опалення на викопному паливі значно дорожчим. Орендодавці та орендарі поділяють додаткові витрати залежно від рівня модернізації об'єкта.

Енергоефективний будинок 40 як стандарт нового будівництва: З 2025 року нові будівлі повинні відповідати стандарту «Енергоефективний будинок 40». Це призведе до збільшення вартості будівництва, але також до державних субсидій та зниження експлуатаційних витрат.

Будівля типу E: Вводиться новий стандарт «Будівля типу E», який дозволяє швидше та дешевше будувати житло.

Реформа податку на нерухомість: З 2025 року податок на нерухомість розраховуватиметься за новою моделлю. Залежно від регіону, податки можуть збільшитися або зменшитися. Орендодавці зможуть продовжити перекладати витрати на орендарів.

Соціальне житло та енергія

Соціальне житло знову стане пріоритетом для забудовників у ФРН. З 2025 року некомерційні житлові компанії почнуть отримувати податкові пільги, що має сприяти створенню більшої кількості доступних квартир.

Збір за викиди CO₂ продовжить зростати, тож тим, хто опалює житло газом чи нафтою, доведеться платити більше. Ці додаткові витрати діляться між орендодавцями та орендарями, причому частка залежить від рівня енергоефективності будівлі.

Податок на нерухомість буде перераховано з 2025 року. Після реформи старі розрахунки більше не застосовуватимуться. Ця зміна торкнеться не лише власників нерухомості, а й орендарів, оскільки податок включається до експлуатаційних витрат.

Нагадаємо, українцям, що орендують або купили житло у Німеччині, варто звернути особливу увагу на закон про опалення, якщо вони думають про заміну існуючих систем на нові, більш економічні.