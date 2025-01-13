Україна взяла в полон двох солдатів КНДР: як відреагувала російська пропаганда

Українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині

У РФ поширюють тезу, що «імовірна участь військ КНДР у війні законна, адже відповідає договору про стратегічне партнерство»

Російська пропаганда намагається заперечити факт потрапляння в полон Силам оборони України військових КНДР. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«Пропагандистські ресурси поширюють повідомлення, де або називають полонених росіянами з республіки Тива, або намагаються довести, що це корейці з Південної Кореї, а не Північної. Або ж взагалі називають відео з допитом полонених постановкою», – йдеться у повідомленні.

Водночас в Росії, як зауважує ЦПД, поширюють тезу, що «імовірна участь військ КНДР у війні законна, адже відповідає договору про стратегічне партнерство».

«Попри очевидність участі військових КНДР у війні на боці РФ, у кремлі формально не визнають цього. Але роблять це так, щоб російські громадяни розуміли, що воюють саме КНДРівці. У такий спосіб Кремль намагається продати росіянам військовий союз з КНДР як «великий геополітичний успіх Путіна», і водночас заспокоїти населення, яке боїться мобілізації», – наголошує Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, що українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 11 січня.

Як повідомлялося, один з полонених північнокорейських військових, які потрапили в полон, хоче залишитися в Україні. Інший же захотів повернутися у КНДР. Про це свідчить відео допиту, яке поширив президент Володимир Зеленський.