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Українець Борковський виграв індивідуальну гонки з біатлону на зимовій Універсіаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Українець Борковський виграв індивідуальну гонки з біатлону на зимовій Універсіаді
Перші дві стрільби Богдан провів без помилок
фото: champion.com.ua

За крок від подіуму зупинився Сергій Супрун

Збірна України з біатлону розпочала виступи на зимовій Універсіаді-2025. Змагання в італійському Турині відкрила чоловіча індивідуальна гонка.

Україну у чоловічій індивідуалці представили п'ять біатлоністів: чинний бронзовий призер в одиночній змішаній естафеті Степан Кінаш, чемпіон України в спринті Богдан Борковський, а також Роман Боровик, Сергій Супрун та Владислав Чихарь.

Як пройшла чоловіча індивідуальна гонка на зимовій Універсіаді-2025?

Богдан Борковський став чемпіоном індивідуальної гонки! Перші дві стрільби Богдан провів без помилок, а першої хиби припустився на другій «лежці.» На останній «стійці» українець не зміг закрити дві мішені, заробивши дві штрафні хвилини. Втім це не завадило біатлоністу фінішувати на першому місці.

За крок від подіуму зупинився Сергій Супрун. Українець обидві «лежки» провів без промахів, однак заробив по одній штрафній хвилині на обох вогневих рубежах стоячи. У підсумку Супрун посів четверте місце.

Топ-5 замкнув Владислав Чихарь: біатлоніст на перших двох вогневих рубежах заробив по одній штрафній хвилині, після чого провів «чисту» лежку. Втім на останній «стійці» українець припустився однієї хиби.

Степан Кінаш закрив усі мішені на першій «лежці», а на наступних двох вогневих рубежах заробив по одній штрафній хвилині. На останній стрільбі український біатлоніст схибив двічі, ставши у підсумковому протоколі 20-м.

Зимова Універсіада-2025. Турин, індивідуальна гонка (чоловіки)

1. Богдан Борковський (Україна, 0+0+1+2) – 38:40.9
2. Патрік Кууттінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +25.5
3. Петр Гак (Чехія, 1+1+0+0) +29.2
4. Сергій Супрун (Україна, 0+1+0+1) +50.5
5. Владислав Чихарь (Україна, 1+1+0+1) +1:18.0
6. Нікіта Акімов (Казахстан, 1+1+1+0) +1:26.6
...

20. Степан Кінаш (Україна, 0+1+1+2) +3:40.2

Нагадаємо, легендарний чеський хокеїст Вацлав Недоманські в інтерв'ю чеським ЗМ назвав росіян примітивною нацією.

«На мою думку, росіяни, за винятком блискучих письменників чи композиторів, є примітивною нацією. Так було завжди, і це стало особливо актуальним після 1918 року. Жодної поваги до людського життя там, як і раніше, не існує», – заяви Недоманські.

Крім того, він наголосив, що ніколи не хотів мати нічого спільного з радянськими хокеїстами.

«Коли я грав проти росіян, мало хто з них був психічно здоровий. Деякі з наших гравців товаришували з ними, відвідували їх, але я ніколи не хотів мати з ними нічого спільного», – додав Вацлав.

Недоманські у сезоні-1977/78 Вацлав дебютував у НХЛ, де в наступних шести сезонах зіграв загалом 421 матч за «Детройт», «Сент-Луїс» та «Рейнджерс» і при цьому набрав 278 (122 голі та 156 передач) очок.

У його активі срібло (1968 рік) та бронза (1972 рік) Олімпійських ігор, одна золота (1972 рік), п'ять срібних (1965, 1966, 1968, 1971, 1974 роки ) та три бронзові (1968, 1970, 1973 роки) нагороди чемпіонатів світу.

Недоманські – член Залу хокейної слави у Торонто та Залу слави ІІХФ. Входить до символічної збірної найкращих гравців Чехії всіх часів.

Джерело
Теги: біатлон Всесвітня Універсіада

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