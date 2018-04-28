Збірна України в овертаймі поступилася Литві на чемпіонаті світу з хокею (відео)

В четвертій грі на турнірі проти Литви «синьо-жовті» продемонстрували бойовий дух

У Каунасі (Литва) відбувся матч 4-го туру чемпіонату світу з хокею серед команд третього за значимістю Дивізіону 1В, в якому збірна України зазнала чергової поразки на турнірі - на цей раз від господарів. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Збірна Литви напередодні домашнього ЧС вважалася одним з фаворитів, поряд з командами Японії і



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Чемпіонат світу з хокею. Фото: Getty Images

В четвертій грі на турнірі проти Литви «синьо-жовті» продемонстрували бойовий дух

У Каунасі (Литва) відбувся матч 4-го туру чемпіонату світу з хокею серед команд третього за значимістю Дивізіону 1В, в якому збірна України зазнала чергової поразки на турнірі - на цей раз від господарів.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна Литви напередодні домашнього ЧС вважалася одним з фаворитів, поряд з командами Японії і України. Ось тільки на відміну від литовців, які виграли всі три матчі і продовжують боротьбу за підсумкове перше місце і підвищення в класі, українці зазнають чергової невдачі - до цього були сенсаційні поразки проти команд Естонії та Хорватії. І лише в першому турі підопічним Олександра Савицького вдалося здолати Румунію.

В четвертій грі на турнірі проти Литви «синьо-жовті» продемонстрували бойовий дух. Так, у третьому періоді українська збірна «горіла» - 2:4, але зуміла зрівняти рахунок за 37 секунд до кінця.

Після нормованого часу гра продовжилася в овертаймі, проте вже через 1 хвилину 4 секунди дальній кидок форварда литовської збірної Арнольдаса Босаса вирішив результат зустрічі. Перемога Литви - 5:4.

У складі збірної України голи забивали Віктор Захаров, Микита Буценко, Денис Петрухно і Дмитро Німенко.

Після чотирьох турів українська команда посідає 4-е місце серед шести збірних. У нашої команди 4 очки, менше тільки в Хорватії (3) і Румунії (1).

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