Збірна України виграла міжнародний турнір з боксу
- Вчора, 11:54
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У змаганнях взяли участь 95 боксерів з України
У Харкові пройшов триденний міжнародний боксерський турнір чотирьох команд. 28 квітня відбулося нагородження.
У змаганнях, які пройшли у Палаці спорту «Локомотив», взяли участь 95 боксерів з України, Туркменістану, Узбекистану та Казахстану.
Перемогу в турнірі здобула збірна України, повідомляє varta.kharkov.ua.
«В Харкові по-іншому не буває. Хоча перемогу здобула Україна, проте насправді перемогла дружба. Сьогодні всі харків'яни, всі любителі боксу бачили яскраві матчі європейського рівня. І ми вкотре доводимо, що Харків – це спортивна столиця України», – відзначила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.
Нагадаємо, 2017 року Харків прийняв матчі чемпіонату Європи з боксу – той турнір вперше проходив в Україні. Харків виявився успішним для національної збірної – українські боксери стали чемпіонами Європи.