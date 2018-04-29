Збірна України виграла міжнародний турнір з боксу

У змаганнях взяли участь 95 боксерів з України

У Харкові пройшов триденний міжнародний боксерський турнір чотирьох команд. 28 квітня відбулося нагородження. У змаганнях, які пройшли у Палаці спорту «Локомотив», взяли участь 95 боксерів з України, Туркменістану, Узбекистану та Казахстану. Перемогу в турнірі здобула збірна України, повідомляє varta.kharkov.ua. «В



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Збірна України з боксу. Фото: kharkivoda.gov.ua

У змаганнях взяли участь 95 боксерів з України

У Харкові пройшов триденний міжнародний боксерський турнір чотирьох команд. 28 квітня відбулося нагородження.

У змаганнях, які пройшли у Палаці спорту «Локомотив», взяли участь 95 боксерів з України, Туркменістану, Узбекистану та Казахстану.

Перемогу в турнірі здобула збірна України, повідомляє varta.kharkov.ua.

«В Харкові по-іншому не буває. Хоча перемогу здобула Україна, проте насправді перемогла дружба. Сьогодні всі харків'яни, всі любителі боксу бачили яскраві матчі європейського рівня. І ми вкотре доводимо, що Харків – це спортивна столиця України», – відзначила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.

Нагадаємо, 2017 року Харків прийняв матчі чемпіонату Європи з боксу – той турнір вперше проходив в Україні. Харків виявився успішним для національної збірної – українські боксери стали чемпіонами Європи.