Тренер сер Алекс Фергюсон розповів, як Роналду його переміг

Колишній наставник «Манчестер Юнайтед» знає, від чого нападник відмовився заради футболу

Найвидатніший в історії «Манчестер Юнайтед» тренер сер Алекс Фергюсон розповів про роботу з португальським нападником Кріштіану Роналду. В англійському клубі за керівництва шотландця Кріш вперше був визнаний найкращим футболістом з європейських чемпіонатів.

«Багато говорили, що Роналду любить «пірнати» в штрафному. Таке справді траплялося, але потім він став краще діяти проти захисників. Роналду міг вальсувати навколо них. Він міг атакувати на неймовірній швидкості. Він був народжений з бажанням стати найкращим. Кріштіану пожертвував собою заради цього.

Пам'ятаю, як одного разу ми мали грати з «Арсеналом». Днем раніше під час тренування пішов сильний дощ. Я сказав Роналду: «Знаю, що ти завжди продовжуєш працювати після тренування, але зараз звідси треба йти. У нас завтра гра, а тут дуже мокро. Газон став м'яким». Я пішов до офісу і подивився у вікно. І що ж зробив Роналду? Він просто перейшов на поле зі штучним газоном. У мене не залишилося аргументів. Я нічого не міг сказати Кріштіану. Він мене переміг», – наводить слова Фергюсона офіційний сайт «МЮ».

В уїк-енд «Манчестер Юнайтед» вперше поступився з часу, коли до команди приєднався Роналду. Манкуніанці під час гри били пенальті, проти його виконував не Кріштіану, а його співвітчизник Бруну Фернандеш. 11-метровий він не реалізував, а перемогу здобула «Астон Вілла» – 1:0.