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    Малиновський забив перший гол у сезоні за «Аталанту»

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    Руслан Малиновський забив перший гол у сезоні - Малиновський забив перший гол у сезоні за «Аталанту»
    Руслан Малиновський забив перший гол у сезоні
    Фото з відкритих джерел

    Український півзахисник відзначився в матчі з чемпіоном Італії «Інтером»

    Руслан Малиновський, якого в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков не викликав на матчі національної команди проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини, провів блискучий матч в чемпіонаті Італії. Його «Аталанта» зустрічалася з чемпіоном «Інтером» і зіграла внічию – 2:2. На рахунку українця – забитий м’яч і атака, яка призвела до другого голу. Удар Руслана воротар відбив, але першим на добиванні був партнер українця по команді Рафаель Толой.

    «Інтер» в шести матчах набрав 14 очок і посідає третє місце в таблиці Серії А. «Аталанта» (11) – на п'ятому місці.

    «Інтер» є суперником «Шахтаря» в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Малиновський забив перший гол у сезоні за «Аталанту»