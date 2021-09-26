Малиновський забив перший гол у сезоні за «Аталанту»

Український півзахисник відзначився в матчі з чемпіоном Італії «Інтером»

Руслан Малиновський, якого в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков не викликав на матчі національної команди проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини, провів блискучий матч в чемпіонаті Італії. Його «Аталанта» зустрічалася з чемпіоном «Інтером» і зіграла внічию – 2:2. На рахунку українця – забитий м’яч і атака, яка призвела до другого голу. Удар Руслана воротар відбив, але першим на добиванні був партнер українця по команді Рафаель Толой.

«Інтер» в шести матчах набрав 14 очок і посідає третє місце в таблиці Серії А. «Аталанта» (11) – на п'ятому місці.

«Інтер» є суперником «Шахтаря» в груповому турнірі Ліги чемпіонів.