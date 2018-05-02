Збірна України з баскетболу 3х3 розпочала підготовку до чемпіонату світу

Суперниками нашої команди на груповому етапі будуть збірні Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії

Національна чоловіча збірна з баскетболу 3х3 розпочала в Одесі перші збори перед чемпіонатом світу. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. Цього разу головний тренер Олег Юшкін викликав крім перевірених поєдинками на чемпіонаті Європи і низку молодих гравців, які змогли б захищати кольори як національної команди так і збірної



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Фото: ФБУ

Суперниками нашої команди на груповому етапі будуть збірні Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії

Національна чоловіча збірна з баскетболу 3х3 розпочала в Одесі перші збори перед чемпіонатом світу.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Цього разу головний тренер Олег Юшкін викликав крім перевірених поєдинками на чемпіонаті Європи і низку молодих гравців, які змогли б захищати кольори як національної команди так і збірної U-23.

Уже розпочали роботу Антон Рочняк (перший тренер Артем Тиняков), Максим Луценко (перший тренер Леонiд Морозов), Сергій Павлов (перший тренер Олександра Івлєва), Юрій Кондраков (перший тренер Світлана Левченко), Олександр Тарасенко (перший тренер Ігор Овсянников), Андрій Кожемякін (перший тренер Софія Давидова) і Віталій Зотов (перший тренер Тетяна Зотова).

Незабаром долучаться до тренувального процесу Станіслав Тимофеєнко (перші тренери Михайло Лисоволенко/Дмитро Саєнко), Максим Закурдаєв (перший тренер Ігор Овсянников), Олександр Кобець (перший тренер Ігор Кобець), Дмитро Липовцев (перший тренер Олександр Сорокін) та Іван Ткаченко (перші тренери Анатолій Федоренко/Євген Ткаченко), для яких тільки напередодні закінчилися змагання у Суперлізі.

Також найближчим часом до команди приєднається і Олег Юшкін, який нині перебуває у Івано-Франківську на фіналах Вищої ліги «Говерла» – «Динамо». За його відсутності тренувальним процесом керує Сергій Алферов, який буде працювати із командою U-23 і тренер з фізпідготовки Володимир Кучеренко.

Нагадаємо, чемпіонат світу з баскетболу 3х3 пройде з 8 по 12 червня.

Суперниками нашої команди на груповому етапі будуть збірні Латвії, Хорватії, Йорданії та Нігерії.