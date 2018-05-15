Збірна України з баскетболу зіграє товариські матчі з командами Чехії й Ізраїлю

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Фото ФБУ

Через ці поєдинки українці готуватимуться до матчів кваліфікації на Чемпіонат світу

Національна чоловіча збірна України з баскетболу продовжує боротьбу у кваліфікаційному турнірі Чемпіонату світу 2019 року.

На першому етапі відбору команда зіграє 28 червня у Туреччині та 1 липня у Києві проти Латвії.

Наразі українська команда очолює відбірну групу – три перемоги у чотирьох матчах, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Тренерський штаб збірної оприлюднив графік підготовки команди.

5 червня – початок підготовки до матчів кваліфікації на Чемпіонат світу 2019 року, заїзд на тренувальну базу МТА (Пуща-Водиця, Київ), медичне обстеження гравців.

6-14 червня – перший етап підготовки проходитиме у Міжнародній тенісній академії.

15 червня – відліт до Чехії, 16 червня товариська гра з національною збірною Чехії.

17-19 червня – збори у київському Палаці спорту.

20-24 червня – відліт і два товариські матчі в Ізраїлі з місцевою національною збірною.

25-27 червня – заключний мікроцикл підготовки та відліт до Туреччини.

28 червня – матч кваліфікації на Чемпіонат світу у м. Бурса (Туреччина).

29-30 червня – підготовка до заключного матчу першого етапу кваліфікації на Чемпіонат світу-2019 у київському Палаці спорту.

1 липня о 16:00 – заключний матч кваліфікації чемпіонат світу-2019 Україна – Латвія у київському Палаці спорту.

Також впродовж літа заплановано два товариських турніри у Китаї, з метою перегляду кандидатів до збірної України. Вони відбуватимуться 16-23 липня та 27 липня - 6 серпня