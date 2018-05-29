Збірна України з біатлону проведе відкрите тренування для вболівальників
-
Розсилка
Відбудеться цей захід у Чернігові
23 травня жіноча збірна України з біатлону розпочала перший передсезонний тренувальний збір у Чернігові.
Про це повідомляє сайт biathlon.com.ua.
На першій частині збору з поважних причин особистого характеру відсутній старший тренер команди Андрій Прокунін, який почне безпосередньо керувати тренувальним процесом у вівторок, 29 травня.
Також старт передсезонної роботи індивідуально проводить Анастасія Меркушина, яка приєднається до загальної групи пізніше.
Зате до роботи з командою приступила Марія Кручова, якої у попередньому списку збірної не було.
У неділю, 3 червня на базі центру олімпійської підготовки у Чернігові відбудеться відкрите тренування команди для преси й уболівальників.
Орієнтовний час початку – 9:00.
Також у ці ж дні тренувальну роботу під керівництвом Миколи Зоца проводила частина спортсменів чоловічої команди.
Напередодні хлопці вирушили у Буковель для участі у першому тренувальному зборі під керівництвом Юрая Санітри.
Нагадаємо, що Юлія Джима розпочала підготовку до сезону зі збірною Словенії.