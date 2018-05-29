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    Збірна України з біатлону проведе відкрите тренування для вболівальників

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    Фото biathlon.com.ua - Збірна України з біатлону проведе відкрите тренування для вболівальників
    Фото biathlon.com.ua

    Відбудеться цей захід у Чернігові

    23 травня жіноча збірна України з біатлону розпочала перший передсезонний тренувальний збір у Чернігові.

    Про це повідомляє сайт biathlon.com.ua.

    На першій частині збору з поважних причин особистого характеру відсутній старший тренер команди Андрій Прокунін, який почне безпосередньо керувати тренувальним процесом у вівторок, 29 травня.

    Також старт передсезонної роботи індивідуально проводить Анастасія Меркушина, яка приєднається до загальної групи пізніше.

    Зате до роботи з командою приступила Марія Кручова, якої у попередньому списку збірної не було.

    У неділю, 3 червня на базі центру олімпійської підготовки у Чернігові відбудеться відкрите тренування команди для преси й уболівальників.

    Орієнтовний час початку – 9:00.

    Також у ці ж дні тренувальну роботу під керівництвом Миколи Зоца проводила частина спортсменів чоловічої команди.

    Напередодні хлопці вирушили у Буковель для участі у першому тренувальному зборі під керівництвом Юрая Санітри.

    Нагадаємо, що Юлія Джима розпочала підготовку до сезону зі збірною Словенії.

    біатлон Збірна України Чернігів Юлія Джима тренер
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