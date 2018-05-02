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    Збірна України з боксу назвала склад на Всесвітню універсіаду серед школярів

    На Гімназіаді виступлять 20 українських боксерів
    Найближчими днями у Марокко розпочнеться Всесвітня універсіада серед школярів. Масштабний спортивний форум прийматимуть міста Касабланка та Марракеш 2-9 травня, інформує офіційний сайт Федерації боксу України. Серед 18-ти видів спорту можна буде побачити і боксерський турнір. Україну у Марокко представлять загалом 122 учасники у 17-ти видах
    • Сьогодні, 12:22
    • Розсилка
    Фото ФБУ
    Фото ФБУ

    На Гімназіаді виступлять 20 українських боксерів

    Найближчими днями у Марокко розпочнеться Всесвітня універсіада серед школярів.

    Масштабний спортивний форум прийматимуть міста Касабланка та Марракеш 2-9 травня, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

    Серед 18-ти видів спорту можна буде побачити і боксерський турнір.

    Україну у Марокко представлять загалом 122 учасники у 17-ти видах спорту.

    Що стосується боксерської збірної, то її склади виглядають наступним чином:

    Хлопці:
    категорія 46 кг: Роман Літвінов
    категорія 48 кг: Віталій Штурипіта
    категорія 50 кг: Віктор Бойко
    категорія 52 кг: Геннадій Масленніков
    категорія 54 кг: Ілля Вінтоняк
    категорія 57 кг: Юрій Попелич
    категорія 60 кг: Максим Гаврилюк
    категорія 63 кг: Максим Дзюбейло
    категорія 66 кг: Юрій Захарьєв
    категорія 70 кг: Максим Кофан
    категорія 75 кг: Юрій Ваків
    категорія 80 кг: Денис Салабай
    категорія +80 кг: Ашот Кочарян

    Дівчата:
    категорія 48 кг: Вікторія Фабуляк
    категорія 52 кг: Христина Лакійчук
    категорія 57 кг: Юлія Гончаренко
    категорія 60 кг: Марія Любух
    категорія 63 кг: Ірина Боярин
    категорія 66 кг: Марія Луста
    категорія 70 кг: Дарина Любоцька

    бокс Збірна України
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