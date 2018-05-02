Збірна України з боксу назвала склад на Всесвітню універсіаду серед школярів
- Сьогодні, 12:22
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На Гімназіаді виступлять 20 українських боксерів
Найближчими днями у Марокко розпочнеться Всесвітня універсіада серед школярів.
Масштабний спортивний форум прийматимуть міста Касабланка та Марракеш 2-9 травня, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.
Серед 18-ти видів спорту можна буде побачити і боксерський турнір.
Україну у Марокко представлять загалом 122 учасники у 17-ти видах спорту.
Що стосується боксерської збірної, то її склади виглядають наступним чином:
Хлопці:
категорія 46 кг: Роман Літвінов
категорія 48 кг: Віталій Штурипіта
категорія 50 кг: Віктор Бойко
категорія 52 кг: Геннадій Масленніков
категорія 54 кг: Ілля Вінтоняк
категорія 57 кг: Юрій Попелич
категорія 60 кг: Максим Гаврилюк
категорія 63 кг: Максим Дзюбейло
категорія 66 кг: Юрій Захарьєв
категорія 70 кг: Максим Кофан
категорія 75 кг: Юрій Ваків
категорія 80 кг: Денис Салабай
категорія +80 кг: Ашот Кочарян
Дівчата:
категорія 48 кг: Вікторія Фабуляк
категорія 52 кг: Христина Лакійчук
категорія 57 кг: Юлія Гончаренко
категорія 60 кг: Марія Любух
категорія 63 кг: Ірина Боярин
категорія 66 кг: Марія Луста
категорія 70 кг: Дарина Любоцька