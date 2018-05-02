Збірна України з боксу назвала склад на Всесвітню універсіаду серед школярів

На Гімназіаді виступлять 20 українських боксерів

Найближчими днями у Марокко розпочнеться Всесвітня універсіада серед школярів. Масштабний спортивний форум прийматимуть міста Касабланка та Марракеш 2-9 травня, інформує офіційний сайт Федерації боксу України. Серед 18-ти видів спорту можна буде побачити і боксерський турнір. Україну у Марокко представлять загалом 122 учасники у 17-ти видах