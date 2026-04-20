Збірна України з дзюдо вперше за 27 років завершила Чемпіонат Європи без медалей

Дільшот Халматов і Михайло Свідрак були найближчими до нагород

Українські дзюдоїсти залишились поза п’єдесталом на Чемпіонаті Європи-2026 в грузинському Тбілісі. Про це повідомляє «Главком».

Як виступили українці на Чемпіонаті Європи-2026 з дзюдо?

Найближчими до нагород у Тбілісі були срібний призер Євро-2023 Дільшот Халматов (у ваговій категорії до 60 кг) та Михайло Свідрак (до 81 кг), які до останнього претендували на бронзові медалі.

І Халматов, і Свідрак поступилися у втішних раундах. Халматов опинився в ньому, коли програв азербайджанцю Балабаю Агаєву. Після цього у втішному поєдинку українець здобув ще одну перемогу, однак програв у вирішальній сутичці за бронзу представнику Ізраїлю Іцхаку Ашпісу.

Натомість Свідрак потрапив у втішні сутички, програвши росіянину Тімуру Арбузову, який потім здобув золото. Українець провів один поєдинок, в якому поступився бельгійцю Матіасу Кассе та не дійшов до поєдинку за бронзу.

Коли востаннє Україна залишалась без медалей на Чемпіонаті Європи з дзюдо?

Зауважимо, що на Чемпіонаті Європи-2026 українці виступали не повним складом. До заявки «синьо-жовтих» потрапили 12 спортсменів, серед яких дев'ять чоловіків та три жінки. Також через травму не поїхала до Тбілісі єдина медалістка «синьо-жовтих» на Євро-2025 Юлія Курченко (до 78 кг), яка завоювала бронзу.

Не здобувши жодної медалі на Євро-2026, Україна повторила результат 1999 року. З того часу щороку «синьо-жовті» виборювали як мінімум одну бронзову медаль.

Нагадаємо, грузинські уболівальники бурхливо відреагували на допуск російських спортсменів із прапором і гімном на Чемпіонат Європи з дзюдо в Тбілісі та освистали одного з переможців змагань – Тімура Арбузова. Росіянин переміг у ваговій категорії до 81 кг, обігравши у фіналі грузинського дзюдоїста Тато Грігалашвілі.