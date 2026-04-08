Визначився склад збірної України на Чемпіонат Європи з дзюдо

glavcom.ua
фото: ФДУ

Чемпіонат Європи з дзюдо відбудеться 16-19 квітня 2026 року у грузинському Тбілісі

Затверджено склад збірної України на Чемпіонат Європи з дзюдо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Тренерська рада Федерації дзюдо України затвердила склад національної збірної для участі в чемпіонаті Європи з дзюдо, який відбудеться 16-19 квітня 2026 року у грузинському Тбілісі.

До складу команди увійшли 12 спортсменів, які виконали всі необхідні критерії відбору. Україна буде представлена повною квотою у чоловічому турнірі – 9 дзюдоїстів, а також трьома спортсменками.

На континентальній першості не виступить лідерка жіночої збірної України Юлія Курченко. Спортсменка зазнала травми плеча під час турніру серії Grand Slam у Тбілісі та наразі очікує на оперативне втручання..

Виїзд збірної України на чемпіонат Європи відбуватиметься трьома групами, починаючи з 12 квітня.

Чемпіонат Європи з дзюдо 2026

  • Місце проведення: Тбілісі
  • Дати: 16-18 квітня 2026 року
  • Участь у змаганнях візьмуть понад 400 дзюдоїстів з 46 країн

Склад збірної України на чемпіонат Європи 2026

Чоловіки:

  • -60 кг: Дільшот Халматов, Артем Лесюк
  • -73 кг: Саїд-Магомед Халідов
  • -81 кг: Михайло Свідрак, Владислав Колобов
  • -100 кг: Антон Савицький, Ярослав Давидчук
  • +100 кг: Євгеній Балєвський, Яків Хаммо

Жінки:

  • -70 кг: Ольга Цімко
  • -78 кг: Анна Казакова
  • +78 кг: Руслана Булавіна

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
