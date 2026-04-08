Визначився склад збірної України на Чемпіонат Європи з дзюдо

До складу збірної України увійшли 12 спортсменів, які виконали всі необхідні критерії відбору

Чемпіонат Європи з дзюдо відбудеться 16-19 квітня 2026 року у грузинському Тбілісі

Затверджено склад збірної України на Чемпіонат Європи з дзюдо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Тренерська рада Федерації дзюдо України затвердила склад національної збірної для участі в чемпіонаті Європи з дзюдо, який відбудеться 16-19 квітня 2026 року у грузинському Тбілісі.

До складу команди увійшли 12 спортсменів, які виконали всі необхідні критерії відбору. Україна буде представлена повною квотою у чоловічому турнірі – 9 дзюдоїстів, а також трьома спортсменками.

На континентальній першості не виступить лідерка жіночої збірної України Юлія Курченко. Спортсменка зазнала травми плеча під час турніру серії Grand Slam у Тбілісі та наразі очікує на оперативне втручання..

Виїзд збірної України на чемпіонат Європи відбуватиметься трьома групами, починаючи з 12 квітня.

Чемпіонат Європи з дзюдо 2026

Місце проведення: Тбілісі

Дати: 16-18 квітня 2026 року

Участь у змаганнях візьмуть понад 400 дзюдоїстів з 46 країн

Склад збірної України на чемпіонат Європи 2026

Чоловіки:

-60 кг: Дільшот Халматов, Артем Лесюк

-73 кг: Саїд-Магомед Халідов

-81 кг: Михайло Свідрак, Владислав Колобов

-100 кг: Антон Савицький, Ярослав Давидчук

+100 кг: Євгеній Балєвський, Яків Хаммо

Жінки:

-70 кг: Ольга Цімко

-78 кг: Анна Казакова

+78 кг: Руслана Булавіна

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце