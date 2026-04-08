Визначився склад збірної України на Чемпіонат Європи з дзюдо
Чемпіонат Європи з дзюдо відбудеться 16-19 квітня 2026 року у грузинському Тбілісі
Затверджено склад збірної України на Чемпіонат Європи з дзюдо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію дзюдо України.
Тренерська рада Федерації дзюдо України затвердила склад національної збірної для участі в чемпіонаті Європи з дзюдо, який відбудеться 16-19 квітня 2026 року у грузинському Тбілісі.
До складу команди увійшли 12 спортсменів, які виконали всі необхідні критерії відбору. Україна буде представлена повною квотою у чоловічому турнірі – 9 дзюдоїстів, а також трьома спортсменками.
На континентальній першості не виступить лідерка жіночої збірної України Юлія Курченко. Спортсменка зазнала травми плеча під час турніру серії Grand Slam у Тбілісі та наразі очікує на оперативне втручання..
Виїзд збірної України на чемпіонат Європи відбуватиметься трьома групами, починаючи з 12 квітня.
Чемпіонат Європи з дзюдо 2026
- Місце проведення: Тбілісі
- Дати: 16-18 квітня 2026 року
- Участь у змаганнях візьмуть понад 400 дзюдоїстів з 46 країн
Склад збірної України на чемпіонат Європи 2026
Чоловіки:
- -60 кг: Дільшот Халматов, Артем Лесюк
- -73 кг: Саїд-Магомед Халідов
- -81 кг: Михайло Свідрак, Владислав Колобов
- -100 кг: Антон Савицький, Ярослав Давидчук
- +100 кг: Євгеній Балєвський, Яків Хаммо
Жінки:
- -70 кг: Ольга Цімко
- -78 кг: Анна Казакова
- +78 кг: Руслана Булавіна
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
