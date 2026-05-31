Костюк приголомшена першою в кар'єрі перемогою над Свьонтек

Вітчизняна тенісистка переграла колишню першу ракетку світу

Українка Марта Костюк поділилася емоціями від перемоги над польською тенісисткою Ігою Свьонтек на шляху в чвертьфінал «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

«Я досі шокована. Перемогти таку неймовірну гравчиню, яка перемагала тут чотири рази – це щось неймовірне. Тим більше, раніше я їй програла чотири рази та навіть ніколи жодного сету не взяла. Це просто неймовірно. Я досі не можу повірити», – заявила Костюк.

Українська тенісистка також поділилася секретом своєї чудової форми на ґрунті в нинішньому сезоні. За словами Костюк, вона дала собі більше простору для творчості та намагається отримувати насолоду від гри. Зокрема, в день перемоги над Свьонтек українка прокинулася з думкою «який неймовірний день чекає на мене».

«Я хочу й надалі отримувати задоволення. Я намагаюся взагалі не думати про перемоги чи поразки. Я не граю у теніс для того, щоб перемагати. Я граю, бо люблю його. Я хочу відчувати зв'язок із уболівальниками, переймати цю енергію з трибун і робити людей щасливими», – резюмувала Костюк.

Українська тенісистка переграла Свьонтек у двох сетах (7:5, 6:1). Вона вперше вийшла в 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції. Наступною суперницею Костюк стане переможниця протистояння українки Еліни Світоліної та швейцарської тенісистки Белінди Бенчіч. Чвертьфіналістка перетнулася зі співвітчизницею перед стартом поєдинку останньої та дала їй «п'ять».

До слова, Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Калініна прикро програла і покинула «Ролан Гаррос» після першого раунду. Українка поступилася французькій тенісистці Діан Паррі. Вона виграла перший сет «під нуль», але програла два наступних.