Найсильніша суперниця Білодід завершила професійну кар'єру в дзюдо

Ілля Мандебура
Кріста Деґучі здобула чотири медалі світових першостей, а також стала олімпійською чемпіонкою Парижа-2024
фото: Reuters

Чинна олімпійська чемпіонка вирішила піти зі спорту на своєму піку

Перша в історії Канади олімпійська чемпіонка з дзюдо Кріста Деґучі офіційно оголосила про завершення своєї професійної кар'єри у віці 30 років. Про це повідомляє «Главком»

Причина відходу від спорту

Рішення про вихід на пенсію не було спонтанним. Дзюдоїстка зізналася, що спочатку планувала повернутися на татамі під час Великого шлему в Улан-Баторі в червні 2026 року. Проте в процесі підготовки вона зрозуміла, що «іскра», яка допомагала долати виснажливі тренування та постійне скидання ваги, згасла. Спортсменка підкреслила, що для неї було важливо піти на власних умовах, не будучи змушеною до цього травмами. Згадуючи свій шлях, Деґучі назвала переломним моментом перемогу на Великому шоломі в Парижі у 2018 році: саме тоді вона вперше відчула себе непереможною та повірила, що олімпійські вершини є досяжними.

Особливі деталі завершення кар'єри

Це рішення підбиває підсумок 27-річного шляху на татамі, вершиною якого стала золота медаль на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в категорії до 57 кг. Деґучі, яка народилася в Японії, але з 2017 року представляла Канаду, залишає спорт у статусі дворазової чемпіонки світу та багаторазової переможниці турнірів World Judo Tour. Разом із Крістою Деґучі про завершення кар'єри оголосила і її молодша сестра Келлі Деґучі, яка також виступала на Олімпіаді в Парижі, що зробило цей момент символічним завершенням сімейної спортивної глави.

Важливою частиною успіху була напружена конкуренція всередині канадської збірної з Джессікою Клімкайт. Деґучі відверто розповіла, що пропуск Олімпіади в Токіо (за правилами, на головному спортивному форумі від однієї країни має право виступати один спортсмен) став для неї болючим ударом, але саме це суперництво зробило її кращою атлеткою. «Якби не наша конкуренція, я б ніколи не стала олімпійською чемпіонкою», – зазначила вона.

Майбутні плани спортсменки

Попри завершення виступів, Деґучі не планує повністю залишати дзюдо. Вона має намір залишатися частиною спортивної спільноти, щоб надихати молодих атлетів у Канаді та Японії на активне життя та досягнення високих цілей, ділячись своїм унікальним досвідом перемог і поразок.

Шанс для Білодід? 

Кріста Деґучі була однією з найбільш домінуючих спортсменок у ваговій категорії до 57 кг, де виступала легенда українського дзюдо Дар'я Білодід. Зокрема, українка зустрічалася з канадійкою на турнірі Великого шлему в Баку в 2024 році на стадії 1/4 фіналу. Той поєдинок тривав дев'ять хвилин (основний час у дзюдо складає чотири хвилини), і завершився перемогою Деґучі, яка здобула путівку до півфіналу завдяки трьом шидо (попередженням) в Білодід. Наразі кар'єра дворазової чемпіонки світу перебуває на паузі, але після рішення від представниці Канади у Дар'ї з'являються шанси на кращі виступи на світовій арені. 

Нагадаємо, що українські дзюдоїсти здобули три нагороди на етапі Гранпрі з дзюдо в Австрії. Тріумфатором у ваговій категорії до 100 кг став Антон Савицький.  

