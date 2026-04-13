Один з найкращих спортсменів Росії підозрюється у вживанні допінгу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Один з найкращих спортсменів Росії підозрюється у вживанні допінгу
З 10 квітня 2026 року Каніковський відсторонений від змагань

Каніковський потрапив під підозру у вживанні допінгу після тесту, проведеного 15 березня 2026 року

24-річний росіянин Матвій Каніковський, який є чинним чемпіоном світу з дзюдо у ваговій категорії до 100 кг, підозрюється у вживанні допінгу. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з даними Міжнародного агентства з тестування Каніковський потрапив під підозру у вживанні допінгу після тесту, проведеного 15 березня 2026 року. Він підозрюється у порушенні пунктів 2.1 та 2.2 антидопінгового кодексу, зокрема, щодо наявності у його організму забороненої речовини лігандрол та його метаболіту.

З 10 квітня 2026 року росіянин відсторонений від змагань.

Каніковський зник зі світового рейтингу Міжнародної федерації дзюдо та переліку учасників чемпіонату Європи.

Наразі розслідування його справи триває.

Варто зазначити, що у минулому році Каніковський увійшов до переліку десяти найкращих спортсменів РФ, який був складений Федерацією спортивних журналістів Росії.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

дзюдо допінг росія

