Один з найкращих спортсменів Росії підозрюється у вживанні допінгу

З 10 квітня 2026 року Каніковський відсторонений від змагань

Каніковський потрапив під підозру у вживанні допінгу після тесту, проведеного 15 березня 2026 року

24-річний росіянин Матвій Каніковський, який є чинним чемпіоном світу з дзюдо у ваговій категорії до 100 кг, підозрюється у вживанні допінгу. Про це повідомляє «Главком».

Згідно з даними Міжнародного агентства з тестування Каніковський потрапив під підозру у вживанні допінгу після тесту, проведеного 15 березня 2026 року. Він підозрюється у порушенні пунктів 2.1 та 2.2 антидопінгового кодексу, зокрема, щодо наявності у його організму забороненої речовини лігандрол та його метаболіту.

З 10 квітня 2026 року росіянин відсторонений від змагань.

Каніковський зник зі світового рейтингу Міжнародної федерації дзюдо та переліку учасників чемпіонату Європи.

Наразі розслідування його справи триває.

Варто зазначити, що у минулому році Каніковський увійшов до переліку десяти найкращих спортсменів РФ, який був складений Федерацією спортивних журналістів Росії.

