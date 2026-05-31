Збірна Шотландії втратила зірку команди перед Чемпіонатом світу

Антон Федорців
Біллі Гілмор невчасно зазнав ушкодження
фото: SNS Group
Віцечемпіон Італії пропустить світову першість

Півзахисник італійського «Наполі» Біллі Гілмор не допоможе збірній Шотландії на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Шотландської футбольної асоціації.

Хавбек травмував коліно в контрольному поєдинку проти Кюрасао (4:1). Він вийшов у старті «Тартанової армії» на спаринг, але не зміг завершити перший тайм. Гілмор повернеться в «Наполі» для початку реабілітації.

«Я вкрай засмучений через Біллі, бо він був невід'ємною частиною нашої кампанії у відборі на Чемпіонаті світу. Ця травма трапилася в такий жахливий момент, тож ми всі йому співчуваємо. Він знає, що ми всі думаємо про нього як футболіста і людину, і хоч сьогодні ввечері його не зможуть втішити жодні слова, я переконаний, що в майбутньому на Біллі чекатимуть ще багато турнірів», – заявив керманич команди Стів Кларк.

Замінить Гілмора в заявці півзахисник англійського «Манчестер Юнайтед» Тайлер Флетчер. 19-річний хавбек – син ексзірки МЮ і збірної Шотландії Даррена Флетчера. Він дебютував у національній команді напередодні.

Біллі Гілмор у сезоні 2025/26

Шотландець провів другий сезон у складі «Наполі». Він зіграв 20 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу півзахисник записав один гол.

Посеред кампанії Гілмор опинився в лазареті на кілька місяців через спортивну грижу. Контракт шотландця з «партенопейцями» розрахований до літа 2029 року.

Збірна Шотландії на ЧС-2026

«Тартанова армія» потрапила в квартет C. Там суперниками шотландців будуть національні команди Бразилії, Марокко та Гаїті.

Перший матч підопічні Кларка зіграють проти гаїтянців. Поєдинок запланований на 13 червня в агломерації американського Бостона.

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

