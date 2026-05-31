Костюк сенсаційно виходить до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос»

У поєдинку четвертого кола Марта Костюк перемогла третю ракетку світу Ігу Свьонтек

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У першому сеті Марта двічі поступалася з брейком. Однак змогла зробити зворотні брейки. За рахунку 6:5 Костюк чудовим обвідним ударом зробила ще один брейк та виграла перший сет – 7:5.

Другий сет розпочався з брейку Свьонтек. Однак, це був останній її успіх в цій грі. Марта змогла виграти відразу шість геймів поспіль та здобути загальну перемогу – 6:1.

«Ролан Гаррос» 2026. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Іга Свьонтек (Польща) 7:5, 6:1

«Я досі в шоці, перемогти таку гравчиню, яка вигравала тут чотири рази... Це неймовірно. Я не можу повірити», – сказала Марта після гри.

Наступна суперниця Марти Костюк визначиться у грі іншої українки Еліна Світоліна та швейцарки Белінди Бенчич.

Нагадаємо, Марта Костюк пробилася до четвертого кола на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року. У третьому раунді українка обіграла у двох сетах представницю Швейцарії Вікторію Голубіч.

Костюк виграла 15-й матч поспіль на грунті, продовживши свою рекордну серію, та вдруге вийшла до четвертого кола турніру в Парижі. Марта вчетверте зіграє в 1/8 фіналу на турнірі Grand Slam. У попередньому сезоні вона зробила це на US Open, а 2024 року змогла дістатися чвертьфіналу на Australian Open.