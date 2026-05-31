Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк сенсаційно виходить до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Костюк сенсаційно виходить до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос»
Марта Костюк продовжує перемагати у Франції
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У поєдинку четвертого кола Марта Костюк перемогла третю ракетку світу Ігу Свьонтек

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

У поєдинку четвертого кола Костюк сенсаційно перемогла третю ракетку світу Ігу Свьонтек.

Хід гри

У першому сеті Марта двічі поступалася з брейком. Однак змогла зробити зворотні брейки. За рахунку 6:5 Костюк чудовим обвідним ударом зробила ще один брейк та виграла перший сет – 7:5.

Другий сет розпочався з брейку Свьонтек. Однак, це був останній її успіх в цій грі. Марта змогла виграти відразу шість геймів поспіль та здобути загальну перемогу – 6:1.

«Ролан Гаррос» 2026. 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Іга Свьонтек (Польща) 7:5, 6:1

«Я досі в шоці, перемогти таку гравчиню, яка вигравала тут чотири рази... Це неймовірно. Я не можу повірити», – сказала Марта після гри.

Наступна суперниця Марти Костюк визначиться у грі іншої українки Еліна Світоліна та швейцарки Белінди Бенчич.

Нагадаємо, Марта Костюк пробилася до четвертого кола на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року. У третьому раунді українка обіграла у двох сетах представницю Швейцарії Вікторію Голубіч.

Костюк виграла 15-й матч поспіль на грунті, продовживши свою рекордну серію, та вдруге вийшла до четвертого кола турніру в Парижі. Марта вчетверте зіграє в 1/8 фіналу на турнірі Grand Slam. У попередньому сезоні вона зробила це на US Open, а 2024 року змогла дістатися чвертьфіналу на Australian Open.

Читайте також:

Теги: теніс Марта Костюк Іґа Свьонтек

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрєєва славиться своєю загостреною емоційністю
Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк
2 травня, 21:20
Олександра Олійникова продовжила поступ у Вічному місті
Олійникова на відмові суперниці вийшла в третє коло тенісного турніру в Римі
7 травня, 17:45
Вероніка Подрез пройшла кваліфікацію на турнірі WTA у Парижі
Подрез зіграла вперше з сенсаційного фіналу в Руані і пробилася в основу турнірну в Парижі
11 травня, 16:27
Новак Джокович проводить дуже непростий сезон, під час якого постійно бореться з травмами
Легендарний Джокович обрав своїм тренером друга по збірній
23 травня, 19:34
Марта Костюк продовжить виступи в Парижі
Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою і розповіла про атаку на Київ
24 травня, 14:11
Дар'я Снігур здолала 1/64 фіналу мейджора
Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу»
24 травня, 21:33
Світоліна емоційно відреагувала на слова Монфіса
На очах Світоліної з'явилися сльози під час прощальної промови Монфіса на «Ролан Гаррос»
26 травня, 10:03
Еліна Світоліна ще не перемагала на турнірах серії Грендслем
Світоліна оцінила свої шанси здобути титулу «Ролан Гарросу» 2026
26 травня, 15:05
Марта Костюк спробує вперше в кар’єрі обіграти Ігу Свьонтек
Костюк заговорила про реванш у Свьонтек перед матчем на «Ролан Гаррос»
Вчора, 17:43

Новини

Костюк приголомшена першою в кар'єрі перемогою над Свьонтек
Костюк приголомшена першою в кар'єрі перемогою над Свьонтек
Костюк сенсаційно виходить до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос»
Костюк сенсаційно виходить до 1/4 фіналу «Ролан Гаррос»
Польща – Україна. Прогноз і анонс на товариський матч
Польща – Україна. Прогноз і анонс на товариський матч
Раніше було 400 грн. Чемпіон світу Дорощук розповів про виплати, які отримує від рідного міста
Раніше було 400 грн. Чемпіон світу Дорощук розповів про виплати, які отримує від рідного міста
Визначилися фіналісти плейоф НБА
Визначилися фіналісти плейоф НБА
Фінал Ліги чемпіонів. Дружина гравця ПСЖ вийшла на поле з прапором Росії
Фінал Ліги чемпіонів. Дружина гравця ПСЖ вийшла на поле з прапором Росії

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua