Збірна України з футболу зіграє на міжнародному турнірі у Туреччині
- Сьогодні, 16:02
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Жіноча національна команда України буде однією з 12-ти команд, які були запрошені на турнір
Національна жіноча збірна України зіграє на міжнародному товариському турнірі Alanya Gold City Women’s Cup 2018, який із 26 лютого по 7 березня проходитиме у турецькій Аланії.
Окрім господаря змагань, команди Туреччини, у турнірі братимуть участь ще 11 жіночих збірних, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
А саме – Україна, Йорданія, Казахстан, Косово, Латвія, Мексика, Північна Ірландія, Польща, Румунія та Франція (Б). Ще одна команда визначається.
Склади груп та календар матчів стануть відомі найближчим часом.
До табору збірної, яка вранці 26 лютого вирушить до Туреччини, наставник українок Володимир Рева викликав 22-х гравців.
Склад збірної України:
воротарі: Ірина Зварич («Звєзда-2005», Росія), Катерина Самсон («Рязань-ВДВ», Росія), Ірина Саніна («Житлобуд-1», Харків);
захисники: Ірина Василюк («Житлобуд-2», Харків), Любов Шматко (ФК «Мінськ», Білорусь), Натія Панцулая («Легенда-ШВСМ», Чернігів), Дарія Кравець («БІІК-Казигурт», Казахстан), Мар’яна Іванишин («Медик», Польща), Надія Хаванська («Житлобуд-1»), Ольга Басанська («Рязань-ВДВ»), Анастасія Філенко (ФК «Гінтра», Литва);
півзахисники: Таміла Хіміч (ФК «Мінськ», Білорусь), Ірина Кочнєва («Житлобуд-1»), Дарія Апанащенко («Житлобуд-1»), Ія Андрущак («Житлобуд-1»), Віра Дятел («Житлобуд-2»), Юлія Шевчук («Житлобуд-1»), Ольга Овдійчук («Житлобуд-1»), Вероніка Андрухів («Житлобуд-2»);
нападники: Тетяна Козиренко («Аташехір», Туреччина), Яна Калініна («Житлобуд-2»), Ганна Вороніна («Житлобуд-1»).
Уже на початку квітня (5-го та 9-го) «синьо-жовті» проведуть виїзні поєдинки проти Хорватії та Данії відповідно у межах відбору до Чемпіонату світу-2019.