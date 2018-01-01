Збірна України з футболу зіграє на міжнародному турнірі у Туреччині

Жіноча національна команда України буде однією з 12-ти команд, які були запрошені на турнір

Національна жіноча збірна України зіграє на міжнародному товариському турнірі Alanya Gold City Women’s Cup 2018, який із 26 лютого по 7 березня проходитиме у турецькій Аланії. Окрім господаря змагань, команди Туреччини, у турнірі братимуть участь ще 11 жіночих збірних, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. А саме –