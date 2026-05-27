Снігур із «бубликом» вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос»

Антон Федорців
Антон Федорців
Дар'я Снігур зачохлила ракетку в Парижі
фото: WTA
Вітчизняна тенісистка не змогла вийти в третє коло змагань

Українка Дар'я Снігур програла американській тенісистці Пейтон Стернс у 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

До середини першої партії суперниці встигли обмінятися брейками. А от далі Снігур двічі поступилася на власних подачах. Натомість представниця США схибила лише одного разу та закрила сет на власну користь.

У другій же партії Стернс відіграла надпотужно. Вона фактично не надала опонентці жодного шансу. Снігур так і не зуміла змінити нуль навпроти власного прізвища, програла всі гейми та з «бубликом» змушена покинути мейджор.

«Ролан Гаррос». Другий раунд

  • Дар'я Снігур (Україна) – Пейтон Стернс (США) – 4:6, 0:6

До слова, напередодні Олександра Олійникова разом із батьком-військовим емоційно відсвяткувала дебютну перемогу на мейджорах. Українка напередодні розібралася з російською тенісисткою без прапора Пріданкіною. Далі вона зустрінеться з австралійкою Біррелл.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Калініна прикро програла і покинула «Ролан Гаррос» після першого раунду. Українка поступилася французькій тенісистці Діан Паррі. Вона виграла перший сет «під нуль», але програла два наступних.
 

Теги: Ролан Гаррос теніс Дарія Снігур

