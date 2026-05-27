«Крістал Пелас» – «Райо Вальєкано». Прогноз і анонс на фінал Ліги конференцій

Антон Федорців
«Орли» будуть фаворитом вирішального поєдинку
фото: ФК «Крістал Пелас»
Англійський та іспанський колективи розіграють другий євротрофей

Сьогодні, 27 травня 2026 року, лондонський «Крістал Пелас» на «Ред Булл Арені» в німецькому Лейпцизі зустрінеться з мадридським «Райо Вальєкано» у фіналі Ліги конференцій 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Переконливішими на 15:40 27 травня виглядають шанси англійської команди, переконані букмекери GGBET. На потенційну перемогу «Пелас» виставлено коефіцієнт 2,12. Зате на ймовірну звитягу «бджіл» запропоновано кеф 4,22. Нічия за підсумком 90 хвилин оцінена балом 3,10. Ближчими цифрами визначають майбутнього переможця турніру. На успіх «орлів» закладено кеф 1,51. На трофей же для «Райо Вальєкано» виставлено бал 2,65. Натомість на тотал менше 1,0 запропоновано коефіцієнт 6,42.

Передматчевий стан команд

У вихідні суперники завершили виступи в національних першостях. «Орли» в останньому турі англійської Прем'єр-ліги поступилися лондонському «Арсеналу» (1:2). Голом у складі «Пелас» відзначився форварда Матета. Натомість мадридці закрили сезон Ла Ліги виїзною перемогою над «Алавесом» із Віторії (2:1). Забиті м'ячі до свого активу записали півзахисник Кастельйо та нападник Нтека.

Натомість в півфіналі турніру підопічні Олівера Гласнера двічі здолали донецький «Шахтар». Спершу «Крістал Пелас» оформив перемогу над «гірниками» в польському Кракові (3:1). Голи оформили нападник Сарр, хавбек Камада та форвард Ларсен. Згодом «орли» розібралися з українським грандом і вдома (2:1). Цього разу після автоголу оборонця «Шахтаря» Педро Енріке відзначився той же Сарр.

Тим часом «Райо Вальєкано» на шляху до вирішального поєдинку двічі переграв французький «Страсбур» . Обидва матчі завершилися мінімальними перемогами «бджіл». Та й герой в обох зустрічах був той же – нападник Алеман покарав ельзасців і вдома, і на виїзді.

Орієнтовні склади команд

«Крістал Пелас»: Гендерсон – Клайн, Лакруа, Канво – Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл – Сарр, Піно – Матета

«Райо Вальєкано»: Баталья – Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія – Валентін, Лопес, Раласон, Гарсія, де Фрутос – Алеман

Історія очних зустрічей

«Крістал Пелас» не тільки вперше протистоятиме «бджолам». Лондонці досі не перетиналися з жодною іспанською командою. Ніколи проти клубів із чемпіонату Англії не грав і «Райо Вальєкано». Отже, для обох колективів вирішальний поєдинок турніру буде по-справжньому історичним.

Де дивитися матч «Крістал Пелас» – «Райо Вальєкано»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
