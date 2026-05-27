Чемпіонат світу 2026 з хокею: стали відомі усі чвертьфінальні пари

glavcom.ua
Збірна США захищатиме титул чемпіона світу в принциповому протистоянні з Канадою
фото: REUTERS
Вже у чвертьфіналі нас чекає повторення олімпійського фіналу – США проти Канади

Сформовані чотири чвертьфінальні пари на Чемпіонаті світу 2026 з хокею. Про це повідомляє «Главком».

В останніх поєдинках групового етапу Канада переграла Чехію (3:2), а Швейцарія здобула перемогу над Фінляндією (4:2). Відповідно, переможцями груп стали збірні, що заробили очки в цих поєдинках, –  канадці та фіни.

До плейоф потрапили по чотири найкращі команди з груп А і В. У чвертьфіналах збірні зіграють у четвер, 28 травня. Старт матчів – о 17:20 та 21:20 за київським часом.

Розклад чвертьфіналів Чепіонату світу 2026 з хокею (28 травня)

  • 17:20. Канада – США
  • 17:20. Фінляндія – Чехія
  • 21:20. Норвегія – Латвія
  • 21:20. Швейцарія – Швеція

З восьми чвертьфіналістів п'ять вже вигравали золото Чемпіонату світу. Найбільше титулів мають канадці – 28, а найчастіше на турнірі змагалися шведи – 72 рази (та мають 11 титулів).

Матч між США та Канадою у чвертьфіналі – повторення фіналу Олімпійських ігор 2026, у якому перемогу в овертаймі здобула американська збірна (2:1). Чинним чемпіоном світу є також збірна США, яка у фіналі ЧС-2025 в овертаймі перемогла Швейцарію (1:0).

Нагадаємо, збірна України з хокею дізналася усіх можливих суперників в елітному дивізіоні Чемпіонату світу 2027 року.

За підсумками виступів у дивізіоні IA Чемпіонату світу 2026 Україна та Казахстан вийшли в елітний дивізіон Чемпіонату світу з хокею. А місце у топдивізіоні втратили Велика Британія та Італія.

Усі учасники Чемпіонату світу 2027 в елітному дивізіоні

  • Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Австрія, Латвія, США, Угорщина, Канада, Норвегія, Чехія, Словаччина, Швеція, Словенія, Данія, Казахстан, Україна

