Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Перше ракетка України не відчула спротиву суперниці молодшої суперниці

Українська тенісистка Еліна Світоліна переграла іспанку Кейтлін Кеведо в другому раунді «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті досвідчена українка домінувала на корті. Вона зламала опір опонентки всього за 28 хвилин. Світоліна впевнено діяла і на своїх, і на чужих подачах, тож повісила іспанській тенісистці «бублик».

Конкурентнішою виявилася друга партія. Цього разу суперниці встигли обмінятися брейками до середини відрізку. Та далі Світоліна знову захопила ініціативу, ще раз взяла подачу Кеведо та довела справу до логічної перемоги.

У наступному колі перша ракетка України протистоятиме німкені Тамарі Корпач. Вона в 1/32 фіналу розібралася з китайською тенісисткою Ван Сіньюй. Матч розтягнувся на три сети (6:2, 2:6, 6:3).

«Ролан Гаррос». Другий раунд

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Кейтлін Кеведо (Іспанія) – 6:0, 6:4

До слова, напередодні Олександра Олійникова разом із батьком-військовим емоційно відсвяткувала дебютну перемогу на мейджорах. Українка напередодні розібралася з російською тенісисткою без прапора Пріданкіною. Далі вона зустрінеться з австралійкою Біррелл.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Калініна прикро програла і покинула «Ролан Гаррос» після першого раунду. Українка поступилася французькій тенісистці Діан Паррі. Вона виграла перший сет «під нуль», але програла два наступних.

