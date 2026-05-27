Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Модріч планує завершити кар’єру після Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Модріч планує завершити кар’єру після Чемпіонату світу 2026
Лука Модріч піде з футболу після Чемпіонату світу 2026
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

40-річна легенда відмовиться від продовження контракту з «Міланом»

Півзахисник «Мілана» та збірної Хорватії Лука Модріч має намір оголосити про завершення ігрової кар’єри після Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомого інсайдера Ніколу Скіру.  

За інформацією джерела, після мундіалю легендарний хорват відмовиться від опції можливого продовження контракту з «Міланом» до літа 2027-го. У складі «россонері» в сезоні-2025/26 Лука Модріч провів 37 матчів у всіх турнірах, записавши у свій актив 2 голи та 3 асисти.

«Мілан» в останньому турі Серії А програв «Кальярі» і втратив путівку до Ліги чемпіонів. Ця невдача стала підставою для звільнення Массіміліано Аллегрі з посади головного тренера та низки інших топ-менеджерів клубу.

Майбутній Чемпіонат світу стане для Модріча п’ятим у кар’єрі. Разом зі збірною Хорватії він вигравав срібло на мундіалі 2018 року та бронзу 2022-го. Усього за національну команду країни Модріч провів 196 матчів та забив 28 голів.

У квітні 2026 року Модріч успішно переніс хірургічне втручання після травми виличної кістки і сподівається повністю відновитися до старту Чемпіонату світу 2026. На майбутньому ЧС-2026 збірна Хорватії зіграє у групі, де її суперниками будуть Англія, Гана та Панама.

Нагадаємо, головний тренер національної команди Хорватії Златко Даліч обрав склад «шахових» на прийдешній Чемпіонат світу. Головними зірками хорватської збірної залишаються ветерани – хавбеки Лука Модріч і Матео Ковачіч, вінгер Іван Перішіч, а також бомбардир Анте Будімір із іспанської Ла Ліги.

Головний тренер національної збірної Англії Томас Тухель оголосив заявку своєї команди для участі на Чемпіонаті світу 2026. До списку не увійшли одразу кілька зіркових футболістів – Коул Палмер, Філ Фоден, Трент Александер-Арнольд, Гаррі Магуайр. Водночас у складі опинилася низка несподіваних і нових імен.

Читайте також:

Теги: ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ Лука Модріч ФК «Мілан»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України могла заробити солідні преміальні за вихід на Мундіаль
Гравцям збірної України обіцяли шалені преміальні за вихід на Чемпіонат світу – ЗМІ
28 квiтня, 16:05
Андрій Воробей: Якоїсь особливої дружби з колишніми партнерами по «Шахтарю» немає
Легендарний форвард «Шахтаря» розповів, чим займається після завершення кар’єри
30 квiтня, 15:19
Ігор Йовічевич претендував на посаду головного тренера збірної України
Йовічевич міг очолити збірну України, але його переговори з УАФ зірвалися – джерело
5 травня, 15:19
Ансу Фаті продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції
«Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда «Барселони»
6 травня, 18:51
Матвій Пономаренко отримав травму на тренуванні
Пономаренко ризикує пропустити фінал Кубка України
9 травня, 16:59
Ігор Йовічевич офіційно залишився без роботи
Тренера, який міг очолити збірну України, офіційно звільнили з клубу
11 травня, 19:29
Сергій Ребров хоче отримати на свій тренерський штаб в «Панатінаїкосі» 2,2 млн євро за сезон
Ребров запросив у «Панатінаїкоса» неймовірну зарплату – джерело
15 травня, 14:09
На Кубку світу цьогоріч зіграють 104 поєдинки
Чемпіонат світу 2026. Повний розклад матчів футбольного турніру
Вчора, 20:04
Команда Володимира Шарана отримала подарунок долі
Прем'єр-ліга підтвердила зняття відомої команди з турніру
Вчора, 16:00

Новини

Модріч планує завершити кар’єру після Чемпіонату світу 2026
Модріч планує завершити кар’єру після Чемпіонату світу 2026
Чемпіонат світу 2026 з хокею: стали відомі усі чвертьфінальні пари
Чемпіонат світу 2026 з хокею: стали відомі усі чвертьфінальні пари
Тренер збірної Аргентини прокоментував травму Мессі
Тренер збірної Аргентини прокоментував травму Мессі
Вперше в історії п'ятеро українок пробилися до другого кола «Ролан Гаррос»
Вперше в історії п'ятеро українок пробилися до другого кола «Ролан Гаррос»
ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера та вчителя
ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера та вчителя
Олійникова розгромила росіянку і вийшла до другого кола дебютного «Ролан Гаррос»
Олійникова розгромила росіянку і вийшла до другого кола дебютного «Ролан Гаррос»

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Вчора, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Вчора, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Вчора, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Вчора, 19:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua