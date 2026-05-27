Модріч планує завершити кар’єру після Чемпіонату світу 2026

40-річна легенда відмовиться від продовження контракту з «Міланом»

Півзахисник «Мілана» та збірної Хорватії Лука Модріч має намір оголосити про завершення ігрової кар’єри після Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомого інсайдера Ніколу Скіру.

За інформацією джерела, після мундіалю легендарний хорват відмовиться від опції можливого продовження контракту з «Міланом» до літа 2027-го. У складі «россонері» в сезоні-2025/26 Лука Модріч провів 37 матчів у всіх турнірах, записавши у свій актив 2 голи та 3 асисти.

«Мілан» в останньому турі Серії А програв «Кальярі» і втратив путівку до Ліги чемпіонів. Ця невдача стала підставою для звільнення Массіміліано Аллегрі з посади головного тренера та низки інших топ-менеджерів клубу.

Майбутній Чемпіонат світу стане для Модріча п’ятим у кар’єрі. Разом зі збірною Хорватії він вигравав срібло на мундіалі 2018 року та бронзу 2022-го. Усього за національну команду країни Модріч провів 196 матчів та забив 28 голів.

У квітні 2026 року Модріч успішно переніс хірургічне втручання після травми виличної кістки і сподівається повністю відновитися до старту Чемпіонату світу 2026. На майбутньому ЧС-2026 збірна Хорватії зіграє у групі, де її суперниками будуть Англія, Гана та Панама.

Нагадаємо, головний тренер національної команди Хорватії Златко Даліч обрав склад «шахових» на прийдешній Чемпіонат світу. Головними зірками хорватської збірної залишаються ветерани – хавбеки Лука Модріч і Матео Ковачіч, вінгер Іван Перішіч, а також бомбардир Анте Будімір із іспанської Ла Ліги.

