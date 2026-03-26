Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу

Поєдинок «синьо-жовтих» суперників стане окрасою кваліфікаційного мінітурніру

26 березня о 21:45 в іспанській Валенсії стартує півфінал плей-оф кваліфікації ЧС-2026: Україна проти Швеції. Один матч – і або фінал стиків, або кінцева зупинка. На кону – мундіаль у США, Мексиці та Канаді і шанс, на який давно чекала збірна.

Команди зустрічалися п'ять разів, і перевага на боці українців – три перемоги, одна поразка, одна нічия. Але цього разу йдеться не про статистику, а про єдиний матч, де все вирішується за один вечір.

Шведи підходять до гри з серйозними кадровими втратами. Форвард «Ліверпуля» Александер Ісак не відновився після перелому ноги, хавбек «Тоттенгема» Деян Кулусевські після операції на коліні теж поза складом. Втім, у розпорядженні Грема Поттера є Віктор Дьокереш з «Арсеналу», молодий Руні Бардагжі з «Барселони» та Ентоні Еланга з «Ньюкасла» – тож і без лідерів Швеція залишається небезпечним суперником.

Україна так само зазнала втрат – Матвієнко, Батагов і Михавко травмовані. Але збірна Реброва знає ціну вирішальних матчів і готова битися за свій шанс.

Експерти GGBET дають такий прогноз на матч*:

  • перемога України – 3.26;
  • перемога Швеції – 2.43;
  • нічия – 3.43;
  • тотал менше 2.5 – 1.74.
* Коефіцієнти були взяті з веб-сайту ggbet.ua станом на 18:00 26.03.2026 року та можуть змінюватися.

Букмекери вважають Швецію мінімальним фаворитом, але історія та мотивація – на боці України. Ця збірна грає не тільки за себе. За нею – мільйони людей, які чекають на це свято вже дуже давно. 

Дивіться повну лінію GGBET на сайті та підтримайте збірну. Все буде GG!

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Читайте також

Мессі забив 70-й гол ударом зі штрафного удару
Мессі повторив досягнення Пеле: як відзначився аргентинець
2 березня, 12:14
У межах наради за участі Реброва було підбито підсумки навчально-тренувальних зборів юнацьких команд у 2026 році
Ребров провів нараду з тренерами молодіжної та юнацьких збірних України з футболу
3 березня, 15:37
Криворіжці втратили очки в столиці
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Альваро Каррерас вибув на невизначений термін
«Реал» втратив провідного оборонця перед 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
9 березня, 17:00
«Шахтар» вперше в історії зіграє у чвертьфіналі Ліги конференцій
«Шахтар» програв домашній поєдинок проти «Леха» в Лізі конференцій, але пройшов далі Реклама
20 березня, 00:09
Джуд Беллінгем і Кіліан Мбаппе близькі до повернення
Мбаппе та ще один лідер потрапили в заявку «Реала» на матч Ліги чемпіонів
16 березня, 16:27
Україна вестиме боротьбу за потрапляння на Чемпіонат світу з кіберфутболу
Кваліфікація до Чемпіонату світу з кіберфутболу: визначилися дати старту і основні дисципліни
19 березня, 11:46
Марлон під час офіційної презентації у новій команді
Одноклубник екслідера «Шахтаря» зазнав жахливої травми на полі
20 березня, 18:27
26 березня 2026 року національна збірна України з футболу проведе надважливий поєдинок
Україна – Швеція: визначився транслятор гри плейоф Чемпіонату світу з футболу
24 березня, 07:38

«Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії – ЗМІ
«Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії – ЗМІ
Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу
Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу
Тхеквондист, який зізнавався Путіну у любові, завершив кар'єру та почав займатися політикою
Тхеквондист, який зізнавався Путіну у любові, завершив кар'єру та почав займатися політикою
На біатлонні збірні України очікує зміна тренерів – ЗМІ
На біатлонні збірні України очікує зміна тренерів – ЗМІ
«Багато плакали». Михайло Гераскевич розповів про реакцію родини на дискваліфікацію Владислава
«Багато плакали». Михайло Гераскевич розповів про реакцію родини на дискваліфікацію Владислава
Другий бомбардир ПСЖ зацікавив лідера чемпіонату Англії – ЗМІ
Другий бомбардир ПСЖ зацікавив лідера чемпіонату Англії – ЗМІ

Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
