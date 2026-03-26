Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу

Поєдинок «синьо-жовтих» суперників стане окрасою кваліфікаційного мінітурніру

26 березня о 21:45 в іспанській Валенсії стартує півфінал плей-оф кваліфікації ЧС-2026: Україна проти Швеції. Один матч – і або фінал стиків, або кінцева зупинка. На кону – мундіаль у США, Мексиці та Канаді і шанс, на який давно чекала збірна.

Команди зустрічалися п'ять разів, і перевага на боці українців – три перемоги, одна поразка, одна нічия. Але цього разу йдеться не про статистику, а про єдиний матч, де все вирішується за один вечір.

Шведи підходять до гри з серйозними кадровими втратами. Форвард «Ліверпуля» Александер Ісак не відновився після перелому ноги, хавбек «Тоттенгема» Деян Кулусевські після операції на коліні теж поза складом. Втім, у розпорядженні Грема Поттера є Віктор Дьокереш з «Арсеналу», молодий Руні Бардагжі з «Барселони» та Ентоні Еланга з «Ньюкасла» – тож і без лідерів Швеція залишається небезпечним суперником.

Україна так само зазнала втрат – Матвієнко, Батагов і Михавко травмовані. Але збірна Реброва знає ціну вирішальних матчів і готова битися за свій шанс.

Експерти GGBET дають такий прогноз на матч*:

перемога України – 3.26;

перемога Швеції – 2.43;

нічия – 3.43;

тотал менше 2.5 – 1.74.

* Коефіцієнти були взяті з веб-сайту ggbet.ua станом на 18:00 26.03.2026 року та можуть змінюватися.

Букмекери вважають Швецію мінімальним фаворитом, але історія та мотивація – на боці України. Ця збірна грає не тільки за себе. За нею – мільйони людей, які чекають на це свято вже дуже давно.

