Збірна України з футзалу (U-19) оголосила склад на навчально-тренувальний збір
- Сьогодні, 14:52
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Українці зберуться у Харкові у середині травня
Наставник юнацької збірної України з футзалу (U-19) оприлюднив перелік гравців, які з 13 по 18 травня проходитимуть навчально-тренувальний збір у Харкові.
Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.
Отож, на збір викликані наступні виконавці:
воротарі: Микола Гуйван, Володимир Гнатковський (обидва – «Ураган-2-КФВ»), Євгеній Козлов («Локомотив-Волна»);
польові гравці: Денис Бланк («ІнБев/НПУ»), Едуард Нагорний («Локомотив-Волна»), Євгеній Кукалев, Данило Белан (обидва – «Продексім-2»), Владислав Завертаний, Мар'ян Масевич, Петро Сенюк, Олег Негела (всі – «Ураган-2-КФВ»), Єгор Сиплівець, Владислав Музиченко (обидва – «ХІТ»), Вадим Меденець, Федір Овакимян, Владислав Сорокін (всі – «Академія футбол ФК «Кобра»).
Впродовж навчально-тренувального збору юнацька збірна продовжить підготовку до офіційних поєдинків і проведе одну товариську зустріч.
Суперником підопічних Віталія Одегова стане «Академія футболу ФК «Кобра».