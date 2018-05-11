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    Збірна України з футзалу (U-19) оголосила склад на навчально-тренувальний збір

    • Сьогодні, 14:52
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    Фото АФУ
    Фото АФУ

    Українці зберуться у Харкові у середині травня

    Наставник юнацької збірної України з футзалу (U-19) оприлюднив перелік гравців, які з 13 по 18 травня проходитимуть навчально-тренувальний збір у Харкові.

    Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

    Отож, на збір викликані наступні виконавці:

    воротарі: Микола Гуйван, Володимир Гнатковський (обидва – «Ураган-2-КФВ»), Євгеній Козлов («Локомотив-Волна»);

    польові гравці: Денис Бланк («ІнБев/НПУ»), Едуард Нагорний («Локомотив-Волна»), Євгеній Кукалев, Данило Белан (обидва – «Продексім-2»), Владислав Завертаний, Мар'ян Масевич, Петро Сенюк, Олег Негела (всі – «Ураган-2-КФВ»), Єгор Сиплівець, Владислав Музиченко (обидва – «ХІТ»), Вадим Меденець, Федір Овакимян, Владислав Сорокін (всі – «Академія футбол ФК «Кобра»).

    Впродовж навчально-тренувального збору юнацька збірна продовжить підготовку до офіційних поєдинків і проведе одну товариську зустріч.

    Суперником підопічних Віталія Одегова стане «Академія футболу ФК «Кобра».

    Харків Збірна України футзал
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