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    Збірна України з гандболу поступилася вдома Норвегії, але ще має шанс потрапити на Євро-2018

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    Фото ФГУ - Збірна України з гандболу поступилася вдома Норвегії, але ще має шанс потрапити на Євро-2018
    Фото ФГУ

    Для цього українкам потрібно виграти на виїзді у Хорватії

    Жіноча збірна України з гандболу у Києві у боротьбі поступилася Норвегії (21:26), але зберегла шанси на вихід на Євро-2018 з другого або третього місця.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Можливість поборотися за путівку залишив результат іншого матчу 5-го туру групи, у якому Хорватія на виїзді розтрощила Швейцарію 33:16.

    Турнірна таблиця після п’яти турів:

    1. Норвегія – 10 очок (м’ячі +48)
    2. Хорватія – 4 очки (+4)
    3. Швейцарія – 4 очки (-31)
    4. Україна – 2 очки (-21)

    Матчі останнього туру пройдуть 2 червня. 

    Аби посісти друге місце у групі, збірній України потрібно в останньому турі на виїзді перемогти Хорватію з різницею у +11 голів, а в іншому матчі останнього туру Швейцарію має у гостях програти Норвегії.

    Якщо Україна переможе Хорватію, а Швейцарія програє Норвегії, тоді Україна, Хорватія та Швейцарія матимуть по 4 очки. Всі ці очки здобуті у матчах між цими командами. Якщо три команди мають однакову кількість очок, то розташування у таблиці визначатиметься наступним чином:

    1) за кількістю очок здобутих у матчах між цими трьома командами;
    2) за різницею забитих і пропущених м’ячів у матчах між цими трьома командами;
    3) за іншими показниками.

    У внутрішньому протистоянні трьох кандидатів на друге місце перед останнім туром у Хорватії найкраща різниця голів (+17), в України – -3, у Швейцарії – -17.

    Якщо Україна виграє у Хорватії з різницею менш ніж у +11, то наша команда посяде підсумкове третє місце. Навіть у такому випадку може залишиться певний шанс на вихід на Євро-2018, адже одна найкраща третя команда із семи відбірних груп отримає путівку.

    Нічия або поразка України у матчі проти Хорватії позбавить команду будь-яких шансів на Євро-2018.

    чемпіонат Європи Збірна України Гандбол
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