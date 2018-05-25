Збірна України з гандболу розпочала підготовку до матчів проти Норвегії та Хорватії

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Українки готуються до останніх матчів у відборі на чемпіонат Європи

Збірна України з гандболу своє перше тренування на зборах у Конча-Заспі змушена була провести без кількох гравців основного складу.

Українські розігруючі білоруського «Гомеля» Леся Смолінг та Анна Редька замість ігрового залу вирушили на МРТ, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Її результати покажуть, чи зможуть вони взяти участь у матчі 30 травня проти Норвегії у відборі на чемпіонат Європи.

25 травня у контрольному поєдинку проти львівської «Галичанки» до збірної приєднаються воротар Юдіт Балог і Лілія Горільська, які затрималися через матчі в угорському чемпіонаті та пропустили старт зборів.

Всього на збори перед відбірними іграми проти збірних Норвегії (30 травня, Київ) і Хорватії (2 червня, Вуковар) викликана 21 гандболістка.

Склад збірної України:

воротарі:

Вікторія Тимошенкова («Роман», Румунія)

Юдіт Балог («Кишварда», Угорщина)

Єлизавета Воронько («Карпати»)

Польові гравці:

Вікторія Борщенко («Ростов-Дон», Росія)

Євгенія Левченко (БНТУ-БелАЗ, Білорусь)

Ірина Глібко (Ramnscu Valcea, Румунія)

Лілія Горільська (МТК, Угорщина)

Ольга Передерій («Крим», Словенія)

Анна Редька («Гомель», Білорусь)

Леся Смолінг («Гомель», Білорусь)

Ольга Лаюк («Анкара Енимахалле», Туреччина)

Юлія Снопова («Кемер», Туреччина)

Яна Готра («Карпати»)

Анна Лезінська («Карпати»)

Ірина Стельмах («Галичанка»)

Наталія Савчин («Галичанка»)

Наталія Воловник («Галичанка»)

Ірина Компанієць («Карпати»)

Ілона Гайкова («Галичанка»)

Катерина Воскобойник («Спартак»)

Наталя Стрюкова («Галичанка»)

У резерві - Анна Дябло («Дніпрянка»)

Головний тренер - Борис Чижов. Асистент головного тренера - Валерій Войналович.