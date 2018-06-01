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    Збірна України з гандболу розпочала збори та зіграє на турнірі в Італії

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    Фото ФГУ - Збірна України з гандболу розпочала збори та зіграє на турнірі в Італії
    Фото ФГУ

    Команда почала тренування під керівництвом Івана Фучеджи

    У п’ятницю, 1 червня, на клубній базі «Мотора» в Андріївці Запорізької області розпочинаються збори національної збірної України з гандболу.

    Іван Фучеджи готуватиме команду до участі у контрольному турнірі в Італії (7-9 червня) та відбору на Євро-2020, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    На збори викликаний 21 гравець. 16 з них будуть відібрані для участі у турнірі в Італії.  

    Склад збірної:

    воротарі:
    Геннадій Комок («Мотор»)
    Антон Терехов («Мотор»)
    Дмитро Веремчук («Донбас»)

    крайні:
    Захар Денисов («Мотор»)
    Дмитро Артеменко («ЗТР»)
    Андрій Акіменко («ЗТР»)
    Станіслав Плясун (ЦСКА)
    Олександр Касай (ЗНТУ-ЗАБ)
    Едуард Кравченко (ЗНТУ-ЗАБ)

    задня лінія:
    Роман Гончаров («Донбас»)
    Олександр Тільте («ЗТР»)
    Максим Стрельников («ЗТР»)
    Артем Шарко («Донбас»)
    Ігор Гурин (ЦСКА)
    Роман Бурденюк (ЦСКА)
    Леонід Михайлютенко (чемпіонат Туреччини)
    Дмитро Горига (ЗНТУ-ЗАБ)
    Богдан Черкащенко (ЗНТУ-ЗАБ)

    лінійні:
    Дмитро Тютюнник («Мотор»)
    Іван Бурзак («ЗТР»)
    Дмитро Ільченко («Донбас»)

    Іван Фучеджи, головний тренер збірної України, зазначив, що умови на базі в Андріївці – чудові.

    «На жаль, через травми, проблеми зі здоров’ям, що накопичились наприкінці сезону,  на зборах не буде Артема Козакевича, Ігоря Чуприни, Сергія Онуфрієнка, Станіслава Жукова, а також Владислава Донцова», - додав він.

    Італія Збірна України Гандбол тренер
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