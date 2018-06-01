Збірна України з гандболу розпочала збори та зіграє на турнірі в Італії
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Розсилка
Команда почала тренування під керівництвом Івана Фучеджи
У п’ятницю, 1 червня, на клубній базі «Мотора» в Андріївці Запорізької області розпочинаються збори національної збірної України з гандболу.
Іван Фучеджи готуватиме команду до участі у контрольному турнірі в Італії (7-9 червня) та відбору на Євро-2020, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
На збори викликаний 21 гравець. 16 з них будуть відібрані для участі у турнірі в Італії.
Склад збірної:
воротарі:
Геннадій Комок («Мотор»)
Антон Терехов («Мотор»)
Дмитро Веремчук («Донбас»)
крайні:
Захар Денисов («Мотор»)
Дмитро Артеменко («ЗТР»)
Андрій Акіменко («ЗТР»)
Станіслав Плясун (ЦСКА)
Олександр Касай (ЗНТУ-ЗАБ)
Едуард Кравченко (ЗНТУ-ЗАБ)
задня лінія:
Роман Гончаров («Донбас»)
Олександр Тільте («ЗТР»)
Максим Стрельников («ЗТР»)
Артем Шарко («Донбас»)
Ігор Гурин (ЦСКА)
Роман Бурденюк (ЦСКА)
Леонід Михайлютенко (чемпіонат Туреччини)
Дмитро Горига (ЗНТУ-ЗАБ)
Богдан Черкащенко (ЗНТУ-ЗАБ)
лінійні:
Дмитро Тютюнник («Мотор»)
Іван Бурзак («ЗТР»)
Дмитро Ільченко («Донбас»)
Іван Фучеджи, головний тренер збірної України, зазначив, що умови на базі в Андріївці – чудові.
«На жаль, через травми, проблеми зі здоров’ям, що накопичились наприкінці сезону, на зборах не буде Артема Козакевича, Ігоря Чуприни, Сергія Онуфрієнка, Станіслава Жукова, а також Владислава Донцова», - додав він.