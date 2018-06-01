Збірна України з гандболу розпочала збори та зіграє на турнірі в Італії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФГУ

Команда почала тренування під керівництвом Івана Фучеджи

У п’ятницю, 1 червня, на клубній базі «Мотора» в Андріївці Запорізької області розпочинаються збори національної збірної України з гандболу.

Іван Фучеджи готуватиме команду до участі у контрольному турнірі в Італії (7-9 червня) та відбору на Євро-2020, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

На збори викликаний 21 гравець. 16 з них будуть відібрані для участі у турнірі в Італії.

Склад збірної:

воротарі:

Геннадій Комок («Мотор»)

Антон Терехов («Мотор»)

Дмитро Веремчук («Донбас»)

крайні:

Захар Денисов («Мотор»)

Дмитро Артеменко («ЗТР»)

Андрій Акіменко («ЗТР»)

Станіслав Плясун (ЦСКА)

Олександр Касай (ЗНТУ-ЗАБ)

Едуард Кравченко (ЗНТУ-ЗАБ)

задня лінія:

Роман Гончаров («Донбас»)

Олександр Тільте («ЗТР»)

Максим Стрельников («ЗТР»)

Артем Шарко («Донбас»)

Ігор Гурин (ЦСКА)

Роман Бурденюк (ЦСКА)

Леонід Михайлютенко (чемпіонат Туреччини)

Дмитро Горига (ЗНТУ-ЗАБ)

Богдан Черкащенко (ЗНТУ-ЗАБ)

лінійні:

Дмитро Тютюнник («Мотор»)

Іван Бурзак («ЗТР»)

Дмитро Ільченко («Донбас»)

Іван Фучеджи, головний тренер збірної України, зазначив, що умови на базі в Андріївці – чудові.

«На жаль, через травми, проблеми зі здоров’ям, що накопичились наприкінці сезону, на зборах не буде Артема Козакевича, Ігоря Чуприни, Сергія Онуфрієнка, Станіслава Жукова, а також Владислава Донцова», - додав він.