Збірна України з хокею провела перший матч з двома натуралізованими росіянами в складі



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З російськими хокеїстами чи без них, а литві Україна знову програла Офіційний сайт турніру

Як і очікувалося, підопічні Сергія Вітера програли

7 листопада на арені «Тондіраба» в Таллінні національна збірна України поступилася в овертаймі збірній Литви. Це був перший матч головної команди нашої країни на турнірі Turkish Airlines Baltic Challenge Cup.

Ще на першій хвилині матчу суперникам вдалося відкрити рахунок. Шайбу на свій рахунок записав нападник литовців Едґарас Проценко.

На 12-й хвилині Юрій Сильницький зрівняв рахунок. Перший період закінчився нічиєю – 1:1.

І у другому, і у третьому періодах командам не вдалося змінити рахунок на табло. Переможця було визначено у додатковий час. Еміліус Кракаускас вирішив долю поєдинку, пробивши точним кидком воротаря України Олега Петрова.

Литва – Україна – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Проценко (Калейніковас), 00:23. 1:1 – Сильницький (Ромащенко, Луговий), 12:34. 2:1 – Кракаускас, 64:01.

Зауважимо, що автор єдиної шайби українців Сильницький, так само як і визнаний у складі команди найкращим гравцем матчу воротар Петров - натуралізовані росіяни. Для них то був дебют у складі збірної, на яку почав впливати відомий меценат Борис Колесніков.

Додамо, що за перемогу у турнірі в Таллінні боряться збірні Румунії, Казахстану, Естонії, Латвії, Литви та України. Збірна Казахстану представлена молодіжним складом.

Сьогодні, 8 листопада, о 19:30 українці зіграють з естонцями.