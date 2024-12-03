Новим командиром 93-ї бригади «Холодний Яр» замість Паліси став Шаміль Крутков

У 2021 році Шаміль Крутков нагороджений президентом «За військову службу Україні»

Бойовий командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» полковник Павло Паліса передав прапор бригади у надійні руки підполковника Шаміля Круткова, з яким в якості заступника командира бригади пліч-о-пліч пройшов славетний бойовий шлях. Про це повідомили військові у Facebook.

«Дякую всім за вашу службу і стійкість, для мене це була велика честь. Пишаюсь, що 23 місяці я був разом з вами», – цими словами командир 93-ї окремої механізованої бригади підсумував свій бойовий шлях на чолі легендарних «Холодноярців». Шлях величезних випробувань, героїчних вчинків та щоденної самопожертви заради Перемоги.

Шаміль Крутков, новопризначений командир 93-ї ОМБр, звернувся до воїнів зі словами: «Для мене велика честь очолити одну з найпотужніших бригад Збройних Сил України. Хочу ще раз подякувати полковнику Павлу Палісі за значний внесок у захист держави та стійкість 93-ї бригади. Гордий стояти поруч з вами».

Воїни-холодноярці подякували Павлу Палісі за те, що він щодня дихав війною разом з нами, дбав про кожного військовослужбовця та у найвідповідальніші моменти не переставав їх мотивувати.

«Віримо у вас! Наближайте вашою щоденною працею таку довгоочікувану Перемогу! Честь, командире!», – йдеться у дописі військових.

Шаміль Крутков – уродженець Львова. Він здобув освіту в Національній академії сухопутних військ. У 2021 році був нагороджений президентом «За військову службу Україні».

Нагадаємо президент України Володиир Зеленський призначив командира 93-ї бригади «Холодний Яр» Павла Палісу заступником керівника Офісу президента України.

«Паліса – бойовий командир, командир 93-ї бригади «Холодний Яр». Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту», – додав президент України.

Зауважимо, що указ №791/2024 про призначення Паліси Павла Сергійовича заступником керівника Офісу президента України вже є на сайті.