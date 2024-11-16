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Українські військові знищили російський Бук-М1 (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українські військові знищили російський Бук-М1 (відео)
Російський ЗРК Бук-М1
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вартість зенітно-ракетного комплексу сягає $100 млн

Військовослужбовці Національної гвардії знищили дороговартісний зенітно-ракетний комплекс Бук-М1 РФ. Він коштує $100 млн. Про це повідомляє голова МВС Ігор Клименко.

«Бійці підрозділу ударних БпЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс Бук-М1», – йдеться у повідомленні.

«Ворожий ЗРК гвардійці виявили під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків фронту. Точним ударом ворожу техніку знищило вщент. Вартість такого комплексу сягає 10 млн доларів США», – зауважив Клименко.

Раніше військові Державної прикордонної служби знищили ворожу вантажівку, яка перевозила боєприпаси. Відомо, що транспорт ліквідували на півночі країни. В автомобіль поцілили з FPV-дрона.

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Теги: росія війна Нацгвардія військові військова техніка Україна безпілотник фронт росіяни

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