Українські військові знищили російський Бук-М1 (відео)

Вартість зенітно-ракетного комплексу сягає $100 млн

Військовослужбовці Національної гвардії знищили дороговартісний зенітно-ракетний комплекс Бук-М1 РФ. Він коштує $100 млн. Про це повідомляє голова МВС Ігор Клименко.

«Бійці підрозділу ударних БпЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс Бук-М1», – йдеться у повідомленні.

Бійці підрозділу ударних БПЛА 27-ї Печерської бригади Нацгвардії знищили російський дороговартісний зенітно-ракетний комплекс БУК-М1 pic.twitter.com/AwYqFKEj6F — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 16, 2024

«Ворожий ЗРК гвардійці виявили під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків фронту. Точним ударом ворожу техніку знищило вщент. Вартість такого комплексу сягає 10 млн доларів США», – зауважив Клименко.

Раніше військові Державної прикордонної служби знищили ворожу вантажівку, яка перевозила боєприпаси. Відомо, що транспорт ліквідували на півночі країни. В автомобіль поцілили з FPV-дрона.