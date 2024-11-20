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Ворота героїв у Відні підсвітили національними кольорами України

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ворота героїв у Відні підсвітили національними кольорами України
Влада Австрії підтримала український народ
Фото: Укрінформ

Влада Австрії вирішила підтримати український народ у тисячний день війни

До 1000 днів опору українського народу повномасштабній російській агресії у Відні Ворота героїв («Гельдентор») підсвітили синьо-жовтими кольорами державного прапору України. Про це повідомив кореспондент Укрінформу в Австрії.

Ці ворота, також відомі як Зовнішня замкова брама, що веде до Площі героїв («Гельденплатц») у центрі міста, вже неодноразово підсвічувалися в «українські кольори» на знак підтримки українського народу. Вперше це було зроблено на початку повномасштабного російського вторгнення. Цього разу синьо-жовта підсвітка «Гельдентор» була увімкнена на фоні дискусії в австрійському парламенті щодо того, чи варто підсвічувати фасад парламенту українськими кольорами до 1000 днів від початку українського опору. Прохання посла України в Австрії Василя Химинця до австрійських парламентаріїв залишилося незадоволеним.

Представники партій «Зелені» та «NEOS» загалом підтримали ініціативу, однак в президії Національної ради, куди увійшли члени Австрійської партії свободи (FPÖ), Австрійської народної партії (ÖVP) та Соціал-демократичної партії Австрії (SPÖ), з певною стриманістю поставилися до цього прохання. Передусім проти був президент Національної ради (від проросійської FPÖ) Вальтер Розенкранц, а також третя віцепрезидентка Нацради (від SPÖ) Доріс Бурес, яка виступила за те, щоб освітлення будівлі парламенту «не було надто частим» і не набувало надмірного характеру.

До слова, президент Австрії закликав припинити війну та сказав, що «Путін не має милосердя».

До слова, 1000 днів незламності: як Україна бореться за своє виживання.

Рівно тисяча днів тому почалось широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. ЗСУ звернулись до українців.

Нагадаємо, за 1000 днів війни екологічні збитки від воєнних дій сягнули приблизно $71 млрд. Через обстріли та лісові пожежі в атмосферу викинуто додатково 180 млн тонн діоксиду вуглецю.

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Теги: Австрія війна путін партії Україна президент

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