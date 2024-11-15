Не уявляю, як Трамп може зупинити війну в Україні – Лавров
Лавров сказав, що Росія готова вислухати ініціативи США
Очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не має уявлення, яким чином новообраний президент США Дональд Трамп може припинити війну в Україні Про це повідомляє російське «Интерфакс».
«Будемо чекати пропозицій. Ми наголошуємо регулярно, коли нас про це запитують, що в будь-якому разі, політик, який говорить, що він не за війну, а за мир, заслуговує на увагу. Ну, а що конкретно буде запропоновано, ми не знаємо», – сказав Лавров.
Нагадаємо, що очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не вважає вартими уваги слова новообраного президента США Дональда Трампа про те, що він здатний припинити війну в Україні за одну добу.
До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.
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