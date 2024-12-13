Клуб НХЛ скасував «Вечір російської спадщини» через протести українців

Менеджмент «Коламбуса» повідомив організаторам, що пропагандистський захід не відбудеться з міркувань безпеки

Клуб Національної хокейної ліги (НХЛ) «Коламбус» скасував «Вечір російської спадщини» через протести українців.

12 грудня в рамках матчу регулярного чемпіонату НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон» групою російських вболівальників із США планувалося провести «Вечір російської спадщини».

За Коламбус виступають відразу 5 росіян – воротар Данило Тарасов, захисник Іван Проворов, форварди Єгор Чинахов, Дмитро Воронков та Кирило Марченко.

На пропагандистський захід продавалися квитки вартістю 37 і 73 долари. Зокрема, у цю вартість входило групове фото вболівальників з російським форвардом «Коламбуса» Кирилом Марченком після матчу.

Було продано понад 50 квитків, проте 11 грудня менеджмент «Коламбуса» повідомив організаторам, що захід не відбудеться з міркувань безпеки. Гроші буде повернуто вболівальникам.

«Основною причиною скасування став протест з боку українських організацій штату Огайо, які писали в усі інстанції, включаючи спонсорів команди, подаючи цей захід як політичну акцію», – заявив один із організаторів пропагандистського заходу Олександр Браверман.

Також відміну «Вечору російської спадщини» прокоментував легендарний чеських голкіпер Домінік Гашек.

«Маленька, але дуже важлива перемога, яка допомогла врятувати життя. На жаль, НХЛ, поряд з ATP та WTA, залишається найбільшою рекламою російської імпералістичної війни та злочинів у світі спорту. Дякую всім за підтримку. Ми зробили це все разом», – написав Гашек у своїх соцмережах.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.