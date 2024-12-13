Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Клуб НХЛ скасував «Вечір російської спадщини» через протести українців

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Клуб НХЛ скасував «Вечір російської спадщини» через протести українців
На пропагандистський захід продавалися квитки вартістю 37 і 73 долари

Менеджмент «Коламбуса» повідомив організаторам, що пропагандистський захід не відбудеться з міркувань безпеки

Клуб Національної хокейної ліги (НХЛ) «Коламбус» скасував «Вечір російської спадщини» через протести українців.

12 грудня в рамках матчу регулярного чемпіонату НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон» групою російських вболівальників із США планувалося провести «Вечір російської спадщини».

За Коламбус виступають відразу 5 росіян – воротар Данило Тарасов, захисник Іван Проворов, форварди Єгор Чинахов, Дмитро Воронков та Кирило Марченко.

На пропагандистський захід продавалися квитки вартістю 37 і 73 долари. Зокрема, у цю вартість входило групове фото вболівальників з російським форвардом «Коламбуса» Кирилом Марченком після матчу.

Було продано понад 50 квитків, проте 11 грудня менеджмент «Коламбуса» повідомив організаторам, що захід не відбудеться з міркувань безпеки. Гроші буде повернуто вболівальникам.

«Основною причиною скасування став протест з боку українських організацій штату Огайо, які писали в усі інстанції, включаючи спонсорів команди, подаючи цей захід як політичну акцію», – заявив один із організаторів пропагандистського заходу Олександр Браверман.

Також відміну «Вечору російської спадщини» прокоментував легендарний чеських голкіпер Домінік Гашек.

«Маленька, але дуже важлива перемога, яка допомогла врятувати життя. На жаль, НХЛ, поряд з ATP та WTA, залишається найбільшою рекламою російської імпералістичної війни та злочинів у світі спорту. Дякую всім за підтримку. Ми зробили це все разом», – написав Гашек у своїх соцмережах.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Теги: хокей НХЛ США пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не приїде на інавгурацію Трампа, адже його не запросили
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
Вчора, 19:26
У затриманого виявили «кілька предметів, які його пов’язують з інцидентом» – зокрема маску й вогнепальну зброю, уточнив мер Нью-Йорка
Поліція затримала ймовірного вбивцю гендиректора найбільшої страхової компанії США
10 грудня, 09:12
Трамп заявив, що США не повинні надавати субсидії Мексиці та Канаді
Трамп запропонував Мексиці і Канаді увійти до складу США
10 грудня, 08:32
ЗМІ вважають, що такий обмін є надією на те, що Китай може захотіти продовжити перемовини щодо звільнення інших громадян США
США та Китай провели обмін ув'язненими – Politico
27 листопада, 22:16
«Якщо Трамп «клюне» на наживку Путіна, Україну чекатимуть не дуже легкі часи»
Удар «Орешніком» по Дніпру – «наживка» Путіна для Трампа
27 листопада, 08:45
54% респондентів-американців дають позитивну оцінку Трампу
Ставлення американців до Трампа після виборів змінилось: дані опитування
27 листопада, 06:05
Портрети освітян-загарбників
Освітні окупанти: від бурятів до сербів. Хто перевиховує українських дітей Воєнні злочини
26 листопада, 14:35
Джонсон заборонив трансенгдерам користуватись туалетом у Капітолії
Спікер Джонсон заборонив трансгендерам користуватися туалетами в Капітолії
21 листопада, 04:46
Стрічка розповідає про романтичні стосунки української біженки та росіянина, які на тлі війни в Україні зустрілися в Стамбулі
Не зважаючи на протест Держкіно, фільм «Глухі коханці» покажуть на кінофестивалі в Таллінні
13 листопада, 19:58

Новини

Стали відомі суперники України у кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стали відомі суперники України у кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Клуб НХЛ скасував «Вечір російської спадщини» через протести українців
Клуб НХЛ скасував «Вечір російської спадщини» через протести українців
Україна після фіаско Шахтаря і Динамо дізналася свою позицію у рейтингу коефіцієнтів УЄФА
Україна після фіаско Шахтаря і Динамо дізналася свою позицію у рейтингу коефіцієнтів УЄФА
Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу: Україна сьогодні дізнається суперників
Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу: Україна сьогодні дізнається суперників
«Динамо» програло «Реал Сосьєдаду» й достроково вилетіло з Ліги Європи
«Динамо» програло «Реал Сосьєдаду» й достроково вилетіло з Ліги Європи
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
109K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
42K
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
22K
Масований ракетний обстріл. В Україні була оголошена повітряна тривога
16K
Росіяни активно тікають до однієї країни Європи

Новини

Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Сьогодні, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Вчора, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
11 грудня, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua